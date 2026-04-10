Így néz ki a tiszás „rendszerbontók” áradása Budapesten – botrányos képek

A Vadhajtások helyszíni beszámolója szerint a Puzsér Róbert által szervezett Rendszerbontó Nagykoncertre érkező közönség nem sokban különbözik a botrányaikról elhíresült fellépőktől.
Az Origo mellett több médium is beszámolt Puzsér Róbert április 10-re szervezett Rendszerbontó Nagykoncertjéről, melyen nagy számban lépnek fel a botrányoktól nem mentes előadók a Hősök terén.
A Vadhajtások értesülése szerint a koncertre érkező fiatalok, isznak, drogoznak, és a fizikai szükségleteiket is a nyílt utcán elégítik ki. Egyikük például pont a Fidesz székháznál könnyített magán.
Az előzményeket ismerve, sajnos nem is igazán várhattunk mást. A koncertre érkezők rendszerbontókról a Mandiner is posztolt közösségi oldalán.
