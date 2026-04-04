Rába Tímea: Magyar Péter nemrég még az első sorban tapsolt Orbán Viktornak

A háromgyermekes édesanya sokáig a háttérbe húzódva figyelte a világ és Magyarország helyzetének alakulását. Eközben érezte, hogy a dolgok nagyon rossz irányba kezdtek sodródni. Nézte Magyar Péter pálfordulását, majd az egyre agresszívabb felemelkedését. Végül úgy döntött, nem hallgat tovább. A Bors Rába Tímea, egykori modell-műsorvezetővel beszélgetett mindarról, ami szerinte igazán fontos ezekben a viharos időkben.

Rába Tímea az őt ért agresszív támadások ellenére is kiáll a magyar kormány mellett. Fotó: Facebook/Rába Tímea

Rába Tímea sok éven át tartotta magát távol a politikától, de volt egy pont, amikor érezte, hogy nem tud tovább csendben maradni.

Való igaz, hogy korábban nem foglalkoztam a politikával, hiszen arról szólt az életem, hogy családanya vagyok”

– emlékezett vissza, de amikor megérezte annak a veszélyét, hogy gyermekeit háborúba vihetik, akkor azt mondta: Eddig és ne tovább!

Családja az első perctől támogatta a politikai szerepvállalását, és nem bizonytalanodott el, bár voltak nehéz estéi. Olyan üzeneteket is kapott, hogy:

Dögölj meg a családoddal együtt!”

Az ellenzék felől áradó gyűlöletcunamin, amely tartalmazott halálos fenyegetéseket is, a családja segítette át.

Biztosítottak a támogatásukról és minden alkalommal újra és újra fókuszba helyezték nálam, hogy az a cél a fontos, amiért vállaltam ezt a fajta kitettséget.”

Sokszor elgondolkodott azon, hogy jó döntést hozott-e a nyílt kiállásával, de amikor belegondolt, hogy

Magyar Péter, egy politikai értelemben semmiből jött, és sehová sem tartó ember állhat az ország élére, elborzadok.”

Itt értette meg, hogy mekkora tét, és nem tántoríthatják el a támadások.

Természetesen próbált konstruktív vitába bonyolódni Tisza szimpatizánsokkal, de egyáltalán nem voltak partnerek. Úgy érezte, mintha a falnak beszélne, és folyamatos valóságtagadással szembesült.

A megnyugvás akkor jön el számára, ha április 12-én este kimondják, hogy nyert a Fidesz. Nem lehet egy olyan emberre bízni az országot, akinek zéró tapasztalata van, és emberségből is megbukott, amit a volt feleségével művelt.

De ha mindezen átlépnék, ahogy egyébként nem tudok, akkor idézzük fel, hogyan tapsolt Orbán Viktornak nem is olyan régen, az első sorban ülve!”

Rába Tímea arra is emlékeztetett, hogy rengeteget kockáztatunk április 12-én. Véleménye szerint a biztonságunkat és a stabilitásunkat tesszük fel tétként. Retteg attól is, hogy migránsok lepik el Magyarországot. Körül lehet nézni, hogy mi történt az egykor migrációpárti országokkal. Most mindenki irigyli Magyarországot, és tisztelik Orbán Viktort, amiért ellenállt a nyomásnak.