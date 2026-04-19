Hoppá! Mégis mennek magyar katonák Ukrajnába?

A tiszás biztonságpolitikai szakértő, Rácz András kijelentette: magyar katonák fognak Ukrajnába menni – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A hírportál az Onet Wiadomosci interjúját szemlézte, amelyben a szakértő úgy fogalmazott: „biztosan lesznek magyar katonák ukrán területen, de nem lesznek magyar fegyverek Ukrajna számára”.

Rácz András és Tseber Roland (Forrás: Facebook)

A Tisza Pártban közkedvelt biztonságpolitikai szakértő, aki egyes sajtóinformációk szerint akár kormánytag is lehet, hozzátette:

Nem arról van szó, hogy Ukrajnának szüksége lenne bármire is, ami jelenleg a magyar hadsereg birtokában van, de a háború kezdetén, 2022-ben Magyarország számos felszereléssel – tüzérséggel, lőszerrel, régi szovjet korszakbeli fegyverekkel, BTR–80-asokkal és még sok mással – tudta volna ellátni Ukrajnát.”

Rácz András szerint megváltozik hazánk Ukrajnával kapcsolatos politikája

A jövőbeni külpolitikai irányokról szólva a szakértő azt mondta, teljesen meg van győződve arról, hogy a magyar kormány jelenlegi politikája – amely lényegében az Ukrajnával kapcsolatos minden hatékony dolog blokkolására és aláásására irányul – megváltozik, különösen az EU által Ukrajnának szánt 90 milliárd euró tekintetében.

Rácz András az ukrajnai magyar kisebbség helyzetéről is beszélt. Ennek kapcsán hangsúlyozta: „a magyar kisebbség érdekeinek és jogainak védelme Ukrajnában továbbra is a program kulcsfontosságú pontja marad. Ennek a kérdésnek a jelentősége nem csökken. Hozzá kell azonban tenni, hogy ukrán szemszögből a magyar kisebbség Kárpátalján jelentősen megfogyatkozott.”

A demográfiai mutatók nagyon kedvezőtlenek. Az óvodákban és az iskolákban sok osztályt egyszerűen azért kell összevonni, mert már nincs elegendő számú gyermek. Ha ehhez hozzávesszük Kárpátalja etnikai összetételének változását, amely a keletről érkező mintegy 300 ezer belső menekült beáramlásának eredménye, akkor jelenleg nagyon kevés magyar maradt ott. Az optimisták szerint még mindig 100 ezren vannak, a reálisabb becslések körülbelül 80 ezerről szólnak, nagyon kedvezőtlen demográfiai kilátások mellett”

– mondta.