Különleges módon énekelte Radics Gigi az amerikai himnuszt

J D Vance amerikai alelnök budapesti látogatása során Radics Gigi fellépése egy különlges szimbolikus jelentéssel is bírt, mivel az énekesnőnek személyes kötődése van az Egyesült Államokhoz.
Radics Gigi amerikai himnusz előadásának óriási sikere volt
Pályafutása egyik meghatározó pillanata ugyanis az volt, amikor a legendás producer, Quincy Jones a világ öt legjobb hangja közé sorolta a magyar énekesnőt. A világhírű zenei szakember később meg is hívta Gigit Amerikába.
Az énekesnő a pandémia előtti években rendszeresen járt az Egyesült Államokba a családjával, sőt egy időben még azt is fontolgatta, hogy kétlaki életet él majd. Végül azonban egy fontos döntést hozott: édesanyaként úgy érezte, hogy kislányát inkább Magyarországon szeretné felnevelni.
A mostani fellépés így különleges hidat jelentett a két ország között. Radics Gigi előadása méltó módon idézte meg az amerikai himnuszt.