Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Alekszandar Vucsics: Egy katonai rendfokozattal rendelkező migráns készült támadásra a Török Áramlat ellen

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Különleges módon énekelte Radics Gigi az amerikai himnuszt

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar énekesnő a magyar–amerikai barátság napjának nevezett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban egymás után adta elő a magyar és az amerikai himnuszt a közönség előtt. Az amerikai himnusz eléneklése a személyes kötődése miatt különleges jelentőséggel bírt Radics Gigi számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
radics gigiamerikaiJD Vancehimnuszéneklés

J D Vance amerikai alelnök budapesti látogatása során Radics Gigi fellépése egy különlges szimbolikus jelentéssel is bírt, mivel az énekesnőnek személyes kötődése van az Egyesült Államokhoz. 

Radics Gigi amerikai himnusz előadásának óriási sikere volt
A magyar énekesnő a magyar–amerikai barátság napjának nevezett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban egymás után adta elő a magyar és az amerikai himnuszt a közönség előtt. Az amerikai himnusz eléneklése a személyes kötődése miatt különleges jelentőséggel bírt Radics Gigi számára. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI 

Pályafutása egyik meghatározó pillanata ugyanis az volt, amikor a legendás producer, Quincy Jones  a világ öt legjobb hangja közé sorolta a magyar énekesnőt. A világhírű zenei szakember később meg is hívta Gigit Amerikába.

Az énekesnő a pandémia előtti években rendszeresen járt az Egyesült Államokba a családjával, sőt egy időben még azt is fontolgatta, hogy kétlaki életet él majd. Végül azonban egy fontos döntést hozott: édesanyaként úgy érezte, hogy kislányát inkább Magyarországon szeretné felnevelni. 

A mostani fellépés így különleges hidat jelentett a két ország között. Radics Gigi előadása méltó módon idézte meg az amerikai himnuszt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
