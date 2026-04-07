Különleges módon énekelte Radics Gigi az amerikai himnuszt

J D Vance amerikai alelnök budapesti látogatása során Radics Gigi fellépése egy különlges szimbolikus jelentéssel is bírt, mivel az énekesnőnek személyes kötődése van az Egyesült Államokhoz.

A magyar énekesnő a magyar–amerikai barátság napjának nevezett nagygyűlésen, az MTK Sportparkban egymás után adta elő a magyar és az amerikai himnuszt a közönség előtt. Az amerikai himnusz eléneklése a személyes kötődése miatt különleges jelentőséggel bírt Radics Gigi számára. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Radics Gigi amerikai himnusz előadásának óriási sikere volt

Pályafutása egyik meghatározó pillanata ugyanis az volt, amikor a legendás producer, Quincy Jones a világ öt legjobb hangja közé sorolta a magyar énekesnőt. A világhírű zenei szakember később meg is hívta Gigit Amerikába.

Az énekesnő a pandémia előtti években rendszeresen járt az Egyesült Államokba a családjával, sőt egy időben még azt is fontolgatta, hogy kétlaki életet él majd. Végül azonban egy fontos döntést hozott: édesanyaként úgy érezte, hogy kislányát inkább Magyarországon szeretné felnevelni.

A mostani fellépés így különleges hidat jelentett a két ország között. Radics Gigi előadása méltó módon idézte meg az amerikai himnuszt.