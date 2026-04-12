Zárják az urnákat, hamarosan érkeznek az első eredmények!

Országgyűlési választás2026. április 12.
részvételi arány

Rekordmagas részvételi arány: megérkeztek a legfrissebb számok

A Nemzeti Választási Iroda legfrissebb adatai szerint 18 óra 30 percig országosan már 77,80 százalékos részvételt regisztráltak, ami a mozgósítás kiemelkedő mértékét mutatja. A késő délutáni órákra tovább nőtt a résztvevő szavazók száma. Budapesten még magasabb az arány, ott 80,96% százalékos részvételt mértek, míg Győr-Moson-Sopron vármegyében 81,95% százalékos értéket értek el ugyanebben az időszakban.
A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint a nap folyamán folyamatosan egyre magasabb a részvétel (7:00 – 3,46 százalék, 9:00 – 16,89 százalék, 11:00 – 37,98 százalék, 13:00 – 54,14 százalék, 15:00 - 66,01 százalék, 17:00 – 74,23 százalék), de a dinamikája az előző adatokhoz képest tovább lassult.

Bécs, 2026. április 12. Szavaznak az országgyűlési választáson Magyarország bécsi nagykövetségén 2026. április 12-én. MTI/Filep István
Fotó: Filep István / MTI Fotószerkesztõség

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

  • Budapest főváros 80,96% (1 029 315 szavazó)
  • Bács-Kiskun vármegye 75,71% (296 564 szavazó)
  • Baranya vármegye 75,67% (214 016 szavazó)
  • Békés vármegye 75,07% (192 680 szavazó)
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 71,92% (344 948 szavazó)
  • Csongrád-Csanád vármegye 77,73% (241 721 szavazó)
  • Fejér vármegye 79,32% (264 644 szavazó)
  • Győr-Moson-Sopron vármegye 81,95% (295 214 szavazó)
  • Hajdú-Bihar vármegye 74,81% (304 761 szavazó)
  • Heves vármegye 76,66% (173 710 szavazó)
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 73,99% (207 496 szavazó)
  • Komárom-Esztergom vármegye 77,91% (184 659 szavazó)
  • Nógrád vármegye 74,16% (107 587 szavazó)
  • Pest vármegye 80,96% (850 610 szavazó)
  • Somogy vármegye 75,87% (177 906 szavazó)
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 72,62% (302 242 szavazó)
  • Tolna vármegye 75,86% (126 040 szavazó)
  • Vas vármegye 81,56% (160 488 szavazó)
  • Veszprém vármegye 79,86% (215 644 szavazó)
  • Zala vármegye 79,22% (166 270 szavazó)

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról, azonban az urnazárás előtt fél órával (18:30) és urnazáráskor (19:00) is számolnak részvételi adatokat, amelyek 19 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

A korábbi évek hasonló időpontjához képest jelentősen magasabb az aktivitás, ami arra utal, hogy a választópolgárok is érzik a választás tétjét. A magas részvételi arány már a reggeli órákban is egyértelműen látszott, majd a délelőtt folyamán tovább erősödött, délutánra intenzitása lassult, de tovább emelkedett.

 

