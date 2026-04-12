Rekordmagas részvételi arány: megérkeztek a legfrissebb számok

A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint a nap folyamán folyamatosan egyre magasabb a részvétel (7:00 – 3,46 százalék, 9:00 – 16,89 százalék, 11:00 – 37,98 százalék, 13:00 – 54,14 százalék, 15:00 - 66,01 százalék, 17:00 – 74,23 százalék), de a dinamikája az előző adatokhoz képest tovább lassult.

Választás 2026: Szavaznak az országgyűlési választáson Magyarország bécsi nagykövetségén 2026. április 12-én.

Választás 2026: rekordmértékű a részvétel

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

Budapest főváros 80,96% (1 029 315 szavazó)

Bács-Kiskun vármegye 75,71% (296 564 szavazó)

Baranya vármegye 75,67% (214 016 szavazó)

Békés vármegye 75,07% (192 680 szavazó)

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 71,92% (344 948 szavazó)

Csongrád-Csanád vármegye 77,73% (241 721 szavazó)

Fejér vármegye 79,32% (264 644 szavazó)

Győr-Moson-Sopron vármegye 81,95% (295 214 szavazó)

Hajdú-Bihar vármegye 74,81% (304 761 szavazó)

Heves vármegye 76,66% (173 710 szavazó)

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 73,99% (207 496 szavazó)

Komárom-Esztergom vármegye 77,91% (184 659 szavazó)

Nógrád vármegye 74,16% (107 587 szavazó)

Pest vármegye 80,96% (850 610 szavazó)

Somogy vármegye 75,87% (177 906 szavazó)

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 72,62% (302 242 szavazó)

Tolna vármegye 75,86% (126 040 szavazó)

Vas vármegye 81,56% (160 488 szavazó)

Veszprém vármegye 79,86% (215 644 szavazó)

Zala vármegye 79,22% (166 270 szavazó)

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról, azonban az urnazárás előtt fél órával (18:30) és urnazáráskor (19:00) is számolnak részvételi adatokat, amelyek 19 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

A korábbi évek hasonló időpontjához képest jelentősen magasabb az aktivitás, ami arra utal, hogy a választópolgárok is érzik a választás tétjét. A magas részvételi arány már a reggeli órákban is egyértelműen látszott, majd a délelőtt folyamán tovább erősödött, délutánra intenzitása lassult, de tovább emelkedett.