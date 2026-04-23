Rendkívüli interjút adott Bóka János – minden kérdést megválaszolt

„A tanulság az, hogy a hetes cikkely valóban politikai eszköz volt. Ha ez megtörténhetett Magyarországgal szemben, akkor bármelyik tagállammal szemben megtehetik a jövőben is” – fogalmazott Bóka János a HírTV-ben.

Az uniós ügyekért felelős miniszter elmondta, Brüsszel felől már jelezték, hogy meg fogják szüntetni a hetes cikkely szerinti eljárást Magyarországgal szemben. Az előkészítés megkezdődött úgy, hogy a Tisza kormányra sem került, egyetlen jogszabályt sem hoztak meg.

Hirtelen megjavult a Barátság kőolajvezeték

A leköszönő tárcavezető arról, hogy a Barátság kőolajvezeték a választások után hirtelen megjavult, azt mondta: ez örömteli hír. Úgy fogalmazott, bebizonyosodott, hogy politikai megfontolás volt mögötte. Kifejtette, Ukrajna kockázat, és ennek enyhítésében Magyarország az uniós intézményekre nem számíthatott.

A jövőre nézve azt mondta: ez a fenyegetés mindig ott lesz a háttérben, amikor Magyarország Ukrajnával tárgyalni fog.

Magyar Péter kifejtette, tagja akar maradni a nemzetközi büntetőbíróságnak. Ez azt jelenti, hogy Benjamin Netanjahut le kellene tartóztatniuk, ha Magyarországra jön. Közben meghívta októberre az izraeli miniszterelnököt.

A leköszönő miniszter most azt mondta, így Magyarországnak nemzetközi kötelezettsége lenne, hogy a területén letartóztassák az izraeli miniszterelnököt. Úgy véli, a Tisza Párt arra nem kapott felhatalmazást, hogy az alkotmányos rendszeren kívül helyezze magát.

Mi lesz Bóka János minisztériumával?

Magyar Péter korábban felszólította Magyarország állami intézményeinek vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból – annak ellenére, hogy mindegyiküket a magyar Országgyűlés választotta meg legitim módon. Bóka János erre azt mondta:

Semmilyen választási eredmény nem ad felhatalmazást ezekre a fenyegetésekre, amit Magyar Péterék csinálnak többek között a köztársasági elnökkel."

A tárcavezető közölte, nincs biztos információja arról, hogy minisztériuma a jövőben megmarad-e. Hozzátette: az uniós ügyek kezelésére többféle megoldás is létezik, akár a külügyi tárcába történő integrálással is.