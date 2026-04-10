„Köpj le egy rendőrt a kedvemért!” – ezt kéri a Rendszerbontó Nagykoncert egyik fellépője

Korábban már írtunk a Puzsér-féle Rendszerbontó Nagykoncert neves előadóinak gyomorforgató szövegeiről. A Tűzfalcsoport most újabb érdekességre hívta fel a figyelmet: a Hétköznapi Csalódásokkal az élen összesen kilenc előadót nevezett meg, akik dalszövegeikben a rendőrök elleni gyűlöletkeltést szorgalmazzák, végletekig menően primitív és trágár módon.
Csupán hergelésről szól a Rendszerbontó Nagykoncert
Mutatjuk, milyen ékes soroktól lesz majd hangos a Hősök tere, amit majd az eseményt felügyelő és a részvevők biztonságáról gondoskodó rendőrök is kénytelenek lesznek végighallgatni.
- HétköznaPI CSAlódások (PICSA) – Köpj le egy rendőrt!
Köpj le egy rendőrt a kedvemért! Köpj le egy rendőrt a kedvemért! Ő az, ki hobbiból agyonver/ Minden zsaru egy gazember!
- Fucky – gésrődneR
Nekem már az oviban is pisztoly volt a jelem, /És disznó lettem, mert túl sokat disznólkodtak velem /Csak átnyújtott egy húszezrest, zsebre vágtam, /Később derült ki, hogy hamis volt. /Nem baj, elköltöm, hisz a fizum kevesebb, mint az erkölcsöm.
- Központi Hatalom – Almássy tér
Középső ujjam felmutatva: a büdös kurva anyátok! Hol a rendőrség? Hol a rendőrség?
- Akkezdet Phiai (Saiid) – Mivel játszol
Nem eszem rendőrt, mert a rendőr az disznó…
- Fucky – Rendőrbácsik
Átmentem egy piroson, ahh, szarni le. Csak legyen időm gondolni a bendőre. Engem senki nem lő le, Én vagyok a rend őre. Mondhatod, hogy túl nagy a pofánk, koma, Egy éjjel a rács mögött, ha megeszed a fánkomat.
- Funktasztikus – Zimme-zumm
Rohadék rendőrség a szavaimhoz gratulál, /A ludakat megkopasztják, a Döbröginek szalutál.
- Killakikitt (AZA, Tirpa) – Betondzsungel könyve
Bizonyos emberfajták nálunk őshonosak,
Kibaszott buta rendőrök, azt hiszik, tök okosak.
- Co Lee ft. Beton.Hofi – Olyan gyerek
Rendőr bá’, ne vigyenek be!
Rendőr bá’, ne vigyenek be!
Rendőr bá’!
Szopja ki, rendőr bá’!