Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Puzsér Róbert

„Köpj le egy rendőrt a kedvemért!” – ezt kéri a Rendszerbontó Nagykoncert egyik fellépője

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Puzsér Róbert április 10-én, két nappal a választások előtt rendezi meg a Rendszerbontó Nagykoncert névre keresztelt Tisza- és ukránpárti botránykoncertet. Több mint 30 előadó sorakozik fel az eseményen, akiknek az értékei finoman szólva is erősen megkérdőjelezhetők; dalszövegeikben a pedofílián és az általános gyűlöletkeltésen kívül a rendőrellenes sorok is megjelennek szép számmal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Puzsér RóbertgyűlöletkeltésVálasztás 2026rendőrAzahriah

Korábban már írtunk a Puzsér-féle Rendszerbontó Nagykoncert neves előadóinak gyomorforgató szövegeiről. A Tűzfalcsoport most újabb érdekességre hívta fel a figyelmet: a Hétköznapi Csalódásokkal az élen összesen kilenc előadót nevezett meg, akik dalszövegeikben a rendőrök elleni gyűlöletkeltést szorgalmazzák, végletekig menően primitív és trágár módon. 

Trágár dalszövegektől lesz hangos a Rendszerbontó Nagykoncert péntek este (Forrás: Facebook)

Csupán hergelésről szól a Rendszerbontó Nagykoncert

Mutatjuk, milyen ékes soroktól lesz majd hangos a Hősök tere, amit majd az eseményt felügyelő és a részvevők biztonságáról gondoskodó rendőrök is kénytelenek lesznek végighallgatni.

  • HétköznaPI CSAlódások (PICSA) – Köpj le egy rendőrt!

Köpj le egy rendőrt a kedvemért! Köpj le egy rendőrt a kedvemért! Ő az, ki hobbiból agyonver/ Minden zsaru egy gazember!

  • Fucky – gésrődneR

Nekem már az oviban is pisztoly volt a jelem, /És disznó lettem, mert túl sokat disznólkodtak velem /Csak átnyújtott egy húszezrest, zsebre vágtam, /Később derült ki, hogy hamis volt. /Nem baj, elköltöm, hisz a fizum kevesebb, mint az erkölcsöm.

  • Központi Hatalom – Almássy tér

Középső ujjam felmutatva: a büdös kurva anyátok! Hol a rendőrség? Hol a rendőrség?

  • Akkezdet Phiai (Saiid) – Mivel játszol

Nem eszem rendőrt, mert a rendőr az disznó…

  • Fucky – Rendőrbácsik

Átmentem egy piroson, ahh, szarni le. Csak legyen időm gondolni a bendőre. Engem senki nem lő le, Én vagyok a rend őre. Mondhatod, hogy túl nagy a pofánk, koma, Egy éjjel a rács mögött, ha megeszed a fánkomat.

  • Funktasztikus – Zimme-zumm

Rohadék rendőrség a szavaimhoz gratulál, /A ludakat megkopasztják, a Döbröginek szalutál.

  • Killakikitt (AZA, Tirpa) – Betondzsungel könyve

Bizonyos emberfajták nálunk őshonosak,

Kibaszott buta rendőrök, azt hiszik, tök okosak.

  • Co Lee ft. Beton.Hofi – Olyan gyerek

Rendőr bá’, ne vigyenek be!

Rendőr bá’, ne vigyenek be!

Rendőr bá’!

Szopja ki, rendőr bá’!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról