„Köpj le egy rendőrt a kedvemért!” – ezt kéri a Rendszerbontó Nagykoncert egyik fellépője

Korábban már írtunk a Puzsér-féle Rendszerbontó Nagykoncert neves előadóinak gyomorforgató szövegeiről. A Tűzfalcsoport most újabb érdekességre hívta fel a figyelmet: a Hétköznapi Csalódásokkal az élen összesen kilenc előadót nevezett meg, akik dalszövegeikben a rendőrök elleni gyűlöletkeltést szorgalmazzák, végletekig menően primitív és trágár módon.

Csupán hergelésről szól a Rendszerbontó Nagykoncert

Mutatjuk, milyen ékes soroktól lesz majd hangos a Hősök tere, amit majd az eseményt felügyelő és a részvevők biztonságáról gondoskodó rendőrök is kénytelenek lesznek végighallgatni.

HétköznaPI CSAlódások (PICSA) – Köpj le egy rendőrt!

Köpj le egy rendőrt a kedvemért! Köpj le egy rendőrt a kedvemért! Ő az, ki hobbiból agyonver/ Minden zsaru egy gazember!

Fucky – gésrődneR

Nekem már az oviban is pisztoly volt a jelem, /És disznó lettem, mert túl sokat disznólkodtak velem /Csak átnyújtott egy húszezrest, zsebre vágtam, /Később derült ki, hogy hamis volt. /Nem baj, elköltöm, hisz a fizum kevesebb, mint az erkölcsöm.

Központi Hatalom – Almássy tér

Középső ujjam felmutatva: a büdös kurva anyátok! Hol a rendőrség? Hol a rendőrség?

Akkezdet Phiai (Saiid) – Mivel játszol

Nem eszem rendőrt, mert a rendőr az disznó…

Fucky – Rendőrbácsik

Átmentem egy piroson, ahh, szarni le. Csak legyen időm gondolni a bendőre. Engem senki nem lő le, Én vagyok a rend őre. Mondhatod, hogy túl nagy a pofánk, koma, Egy éjjel a rács mögött, ha megeszed a fánkomat.

Funktasztikus – Zimme-zumm

Rohadék rendőrség a szavaimhoz gratulál, /A ludakat megkopasztják, a Döbröginek szalutál.

Killakikitt (AZA, Tirpa) – Betondzsungel könyve

Bizonyos emberfajták nálunk őshonosak, Kibaszott buta rendőrök, azt hiszik, tök okosak.

Co Lee ft. Beton.Hofi – Olyan gyerek