Plakátrongálás, gyújtogatás – elszabadult a pokol a Rendszerbontó Nagykoncert után

Bár feltehetőleg a rendezvény célja az volt, hogy közvetlenül a választások előtt egy utolsó lökettel még inkább felhergelje a fiatalokat, ez csak részben sikerült. Több Tisza-szimpatizáns is arról számolt be, hogy egyes fellépők olyan primitíven nyilvánultak meg, hogy még belőlük is ellenérzést váltottak ki. A tömeg egy részéből viszont a beszámolók alapján agressziót, amiről az Index is beszámolt. Így lett a Rendszerbontó Nagykoncertből rendbontó koncert:

A Rendszerbontó Nagykoncert után a fiatalok a kormánnyal ellentétes nézeteiket fejezik ki a fideszes plakátok letépésével (Fotó: Index)

Elszabadult indulatok a Rendszerbontó Nagykoncert után

A videó alapján a túlnyomóan fiatalokból álló tömegnek a kormánnyal szembeni feszültségüket nem sikerült a koncert ideje alatt kiadniuk magukból: többen oszlopokra mászva tépték le, majd rongálták meg a Fidesz kampányplakátjait, majd gyújtották fel. A tüzet több esetben is a rendőrségnek kellett eloltania.