Az elemző szerint a részvételi hullám a Fidesznek hozhat előnyt

A választás napján reggel kilenc óráig a jogosultak 16,89 százaléka, vagyis több mint 1,27 millió ember járult az urnákhoz, ami élénk választói aktivitást jelez – írta meg a Magyar Nemzet. A Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel úgy értékelte: a magas részvételi arány a kormánypártok számára kedvező folyamatokat vetíthet előre.

Az inaktív szavazók mozgósítása lehet a kulcs

A korábbi választási tapasztalatok alapján a Fidesznek kedvez a magas részvételi arány”

– fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel. A szakértő szerint ennek egyik oka, hogy a Fidesz táborában jelentős számú olyan támogató van, akik a kampány során kevésbé aktívak, de egy erősebb mozgósítás hatására mégis elmennek szavazni.