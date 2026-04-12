Az elemző szerint a részvételi hullám a Fidesznek hozhat előnyt

A választás napján reggel kilenc óráig a jogosultak 16,89 százaléka, vagyis több mint 1,27 millió ember járult az urnákhoz, ami élénk választói aktivitást jelez – írta meg a Magyar Nemzet. A Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel úgy értékelte: a magas részvételi arány a kormánypártok számára kedvező folyamatokat vetíthet előre.
Az inaktív szavazók mozgósítása lehet a kulcs
A korábbi választási tapasztalatok alapján a Fidesznek kedvez a magas részvételi arány”
– fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel. A szakértő szerint ennek egyik oka, hogy a Fidesz táborában jelentős számú olyan támogató van, akik a kampány során kevésbé aktívak, de egy erősebb mozgósítás hatására mégis elmennek szavazni.
A részvételi adatok trendje ezt erősítheti meg
Mráz Ágoston Sámuel rámutatott: az elmúlt hónapok közvélemény-kutatásai is arra utaltak, hogy a kormánypártok rendelkeznek tartalékokkal a választói aktivitás terén.
Ez azt jelenti, hogy magas részvétel esetén ezek az eddig passzív támogatók is megjelenhetnek az urnáknál, ami összességében a Fidesz esélyeit erősítheti a választáson.