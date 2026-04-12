Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Szakértő az Origónak: A magasabb részvétel alátámasztja, hogy a magyar demokrácia működik

53 perce
A szavazás első óráiban tapasztalt magas részvétel egyértelműen jelzi: a választók komoly tétet látnak a mostani voksolásban. Ifj. Lomnici Zoltán szerint a számok a demokrácia működését és a választói tudatosság erősödését mutatják.
„A korai részvételi adatok meghaladják a négy évvel ezelőtti szintet, és mintegy három százalékponttal magasabbak a 2018-as számoknál"– értékelte Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Bár ez önmagában még nem számít példátlan kiugrásnak, a tendencia azt mutatja, hogy a választók fokozott érdeklődéssel fordulnak a választás felé.

Ifj Lomnici Zoltán szerint a jelenlegi adatok alapján nem zárható ki a rekordrészvétel sem (Fotó: Illyés Tibor/MTI)

A részvétel mögött komoly motiváció áll

A magasabb részvétel azt támasztja alá, hogy a magyar demokrácia működik, az alkotmányos rendszer stabil, és a választások tisztaságához fűződő állampolgári bizalom erős” 

– fogalmazott az alkotmányjogász. Hozzátette: a választók egy része tudatosan már a nap elején leadja szavazatát, mert felismerte a döntés súlyát. A korábbi választásokhoz képest most erősebb lehet a mozgósítás, és nagyobb a politikai tét érzete is.

Akár rekord is lehet a nap végén

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a jelenlegi adatok alapján nem zárható ki a rekordrészvétel sem, bár a végső számokat még számos tényező befolyásolhatja. Úgy véli, a magas aktivitás politikai következményekkel is járhat: a választók határozott véleményt formálnak az ország jövőjéről, különösen a biztonság, a gazdasági stabilitás és a politikai irány kérdésében.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról