rétvári bence

Rétvári Bence: A „mocskos Fidesz!”-re nekünk a Hajrá, Magyarország! a válaszunk

A frakcióvezető szerint a KDNP radikálisan mérsékelt lesz, és szélsőségesen a józan észre fognak támaszkodni. Viták lesznek az Országgyűlésben, hiszen az elmúlt 16 év fontos eredményeit meg kell védeni, nekik ellenzékből is Magyarország az első – írta Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője csütörtökön Facebook oldalán.
Az elmúlt 16 évben a parlamenti és parlamenten kívüli ellenzéki pártok egyrészt mindent élből elutasítottak, amit a kormány javasolt, másrészt külföldön keltették rossz hírét az országnak. Az ellenzéki pártok versenye arról szólt, hogy ki utálja jobban a kormányt, ki dühösebb, ki mond durvábbakat. És ebben végül a Tisza nyert – írta Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője csütörtökön Facebook oldalán.

Rétvári Bence (j4) a KDNP frakció tagjaival.
Fotó: Facebook/Rétvári Bence 

A politikus leszögezte, az új Fidesz-KDNP-s ellenzék más lesz, mint az eddigiek, nem ilyen ellenzéki politizálásra készülnek, hozzátéve: nekik ellenzékből is Magyarország az első.

Rétvári hangsúlyozta, ha olyan javaslatok kerülnek a parlament elé, amik az ország érdekeit szolgálják, akkor támogatni fogják azokat,

ha viszont olyan javaslatok jönnek, amik az elmúlt 16 év fontos eredményeit veszélyeztetik, amik a magyar családok megélhetését, mindennapjait veszélyeztetik, amikkel a magyar emberektől vennének el, azok ellen fel fognak lépni.

A frakcióvezető fontosnak tartotta megjegyezni, hogy megvédik

  • a családtámogatási rendszert,
  • a déli határvédelmet,
  • a nemzeti függetlenséget,
  • a rezsicsökkentést,
  • a nemzeti, keresztény értékeket és még sok másik fontos vívmányt.

Rétvári Bence az ellenzéki stílust is másképp képzeli el

A politikus leszögezte,

a „Mocskos Fidesz!”-re nekünk nem a „Mocskos Tisza!” a válaszunk, hanem a „Hajrá, Magyarország!”

Rétvári szerint a KDNP radikálisan mérsékelt lesz, és szélsőségesen a józan észre fognak támaszkodni, hiszen a kampány során sok seb esett a nemzet testén, nem a feszültség fenntartásán fognak dolgozni, hanem az ország építésén.

Előrevetítte, hogy az Országgyűlésben viták lesznek, de „mocskos”-ozás a részükről nem, továbbá külföldre se azért járnak majd, hogy lejárassák az országot, Churchill idézve leszögezte:

Ha külföldön vagyok, sosem bírálom vagy támadom országom kormányát. Amikor aztán hazajövök, bepótolom a dolgot.”

 

