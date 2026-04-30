Rétvári Bence: A „mocskos Fidesz!”-re nekünk a Hajrá, Magyarország! a válaszunk

Az elmúlt 16 évben a parlamenti és parlamenten kívüli ellenzéki pártok egyrészt mindent élből elutasítottak, amit a kormány javasolt, másrészt külföldön keltették rossz hírét az országnak. Az ellenzéki pártok versenye arról szólt, hogy ki utálja jobban a kormányt, ki dühösebb, ki mond durvábbakat. És ebben végül a Tisza nyert – írta Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője csütörtökön Facebook oldalán.

A politikus leszögezte, az új Fidesz-KDNP-s ellenzék más lesz, mint az eddigiek, nem ilyen ellenzéki politizálásra készülnek, hozzátéve: nekik ellenzékből is Magyarország az első.

Rétvári hangsúlyozta, ha olyan javaslatok kerülnek a parlament elé, amik az ország érdekeit szolgálják, akkor támogatni fogják azokat,