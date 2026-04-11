Eddig titkolták, most már nyíltan beismerik – megszólalt Magyar Péter energetikai szakértője a rezsicsökkentésről

Én azt mondom, hogy el kell törölni a rezsicsökkentést. Korábban azt állították rólam, hogy szerintem az nem jó. Ezt továbbra is állítom, hiszen a rezsicsökkentés úgy ahogy megvalósult, az nem jó, mert igazságtalan és méltánytalan

- jelentette ki a napokban a Tisza energetikai szakértője, akinek a nyilatkozatát az Ellenpont vette észre.

A megszólalás azért is újszerű, mert a baloldali párthoz köthető szakértők eddig a pontig kényesen ügyeltek arra, hogy kétértelműen beszéljenek a megszorításokról.

Holoda szavai egyébként egybevágnak azzal, amit a közelmúltban Kapitány István, Magyar Péter gazdasági vezetője mondott, és ami a Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott tiszás energiaátállási tervben van.