95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12.
Holoda Attila

Eddig titkolták, most már nyíltan beismerik – megszólalt Magyar Péter energetikai szakértője a rezsicsökkentésről

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Holoda Attila nem finomkodott, hanem őszintén beszélt arról, mit kell tennie a Tisza Pártnak kormányon.
Holoda AttilaTisza PártVálasztás 2026rezsicsökkentés

Én azt mondom, hogy el kell törölni a rezsicsökkentést. Korábban azt állították rólam, hogy szerintem az nem jó. Ezt továbbra is állítom, hiszen a rezsicsökkentés úgy ahogy megvalósult, az nem jó, mert igazságtalan és méltánytalan

- jelentette ki a napokban a Tisza energetikai szakértője, akinek a nyilatkozatát az Ellenpont vette észre. 

A megszólalás azért is újszerű, mert a baloldali párthoz köthető szakértők eddig a pontig kényesen ügyeltek arra, hogy kétértelműen beszéljenek a megszorításokról.

Holoda szavai egyébként egybevágnak azzal, amit a közelmúltban Kapitány István, Magyar Péter gazdasági vezetője mondott, és ami a Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott tiszás energiaátállási tervben van.

 

