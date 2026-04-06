Orbán Balázs: Magyarországon sikerült megőrizni az alacsony energiaárakat

Miközben az összes környező országban emelkednek az energiaárak, Magyarországon sikerült megőrizni az alacsony árakat. Az ukrán olajblokád és az iráni háború árnyékában is fenntartott rezsicsökkentés stratégiai fontosságára hívja fel a figyelmet Orbán Balázs egy világtérképpel illusztrálva, amelyen látható, hogy a különböző országokban hogyan alakultak az energiaárak.
Orbán Balázs szerint jól látható az általa megosztott térképen, hogy Magyarország kormánya megvédi a családokat a nemzetközi krízishelyzetben is.
Szeretném felhívni a figyelmet a kék területre Európa közepén!
Ha a Fidesz-kormány marad, marad a rezsicsökkentés is
Akármilyen veszélyek közelednek, azért fogunk küzdeni, hogy a magyar háztartások és a gazdaság működéséhez szükséges energia megfizethető áron rendelkezésre álljon – jelenti ki a politikai igazgató.