Orbán Balázs: Magyarországon sikerült megőrizni az alacsony energiaárakat

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miközben Európa legtöbb országában emelkednek az energiaárak, Magyarországon sikerült féken tartani a folyamatot. A rezsicsökkentés jelentőségére hívja fel a figyelmet Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Balázsenergiaárakiráni háborúEuróparezsicsökkentés

Miközben az összes környező országban emelkednek az energiaárak, Magyarországon sikerült megőrizni az alacsony árakat. Az ukrán olajblokád és az iráni háború árnyékában is fenntartott rezsicsökkentés stratégiai fontosságára hívja fel a figyelmet Orbán Balázs egy világtérképpel illusztrálva, amelyen látható, hogy a különböző országokban hogyan alakultak az energiaárak.

rezsicsökkentés
Az iráni háború hatása rátett egy lapáttal az elhibázott európai energiapolitikára, amely az olcsó orosz olaj és gáz kivezetésével már eddig is növelte az árakat, de Magyarország fenntartja a rezsicsökkentés védelmét a magyar családok számára (forrás: NurPhoto/AFP/Morteza Nikoubazl)

Orbán Balázs szerint jól látható az általa megosztott térképen, hogy Magyarország kormánya megvédi a családokat a nemzetközi krízishelyzetben is.

Szeretném felhívni a figyelmet a kék területre Európa közepén! 

Ha a Fidesz-kormány marad, marad a rezsicsökkentés is

Akármilyen veszélyek közelednek, azért fogunk küzdeni, hogy a magyar háztartások és a gazdaság működéséhez szükséges energia megfizethető áron rendelkezésre álljon – jelenti ki a politikai igazgató.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!