Robert Fico: Most láthatjuk, milyen lenne, ha Ukrajna az Európai Unió tagja lenne

„Az ukrán politikai vezetés felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket. Leválasztotta Szlovákiát és Magyarországot, és ezzel egész Közép-Európát az olajról. Megszakította a gázellátást, támadja az olaj- és gázinfrastruktúrát, szó szerint károsítva Európa energiabiztonságát – fejti ki Fico abban a videóban, amelyet Hidvéghi Balázs osztott meg a Facebook-oldalán.

Robert Fico hozzátette:

Válaszul Zelenszkijt kitüntette az Európai Parlament. Kapnak egy 90 milliárd (eurós) hitelt, amit Ukrajna soha nem fog visszafizetni, és szinte már azonnali meghívó az Európai Unióba.

Ez meghaladja a józan észen alapuló elvárásokat” – fogalmazott a szlovák kormányfő, aki Magyarország szövetségese a gyorsított ukrán EU-tagsággal szembeni küzdelemben.