Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

Ukrajna

Robert Fico: Most láthatjuk, milyen lenne, ha Ukrajna az Európai Unió tagja lenne

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
„Az Európai Unió nagy szereplői most élőben láthatják, hogyan fog viselkedni Ukrajna, ha az EU tagja lesz. Nehogy az történjen, hogy még katonai tapasztalatokkal is fenyegetőzni fognak, ha nem kapják meg azt, amit követelnek” – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök egy Hidvéghi Balázs által közzétett videóban.
„Az ukrán politikai vezetés felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket. Leválasztotta Szlovákiát és Magyarországot, és ezzel egész Közép-Európát az olajról. Megszakította a gázellátást, támadja az olaj- és gázinfrastruktúrát, szó szerint károsítva Európa energiabiztonságát – fejti ki Fico abban a videóban, amelyet Hidvéghi Balázs osztott meg a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök (balról) és Robert Fico szlovák miniszterelnök a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón Pozsonyban 2025. április 28-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Robert Fico hozzátette: 

Válaszul Zelenszkijt kitüntette az Európai Parlament. Kapnak egy 90 milliárd (eurós) hitelt, amit Ukrajna soha nem fog visszafizetni, és szinte már azonnali meghívó az Európai Unióba. 

Ez meghaladja a józan észen alapuló elvárásokat” – fogalmazott a szlovák kormányfő, aki Magyarország szövetségese a gyorsított ukrán EU-tagsággal szembeni küzdelemben.

 

