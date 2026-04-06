Rogán Antal: Nem szabad válsághelyzetben rábízni az országot olyanokra, akik veszélyes döntéseket hoznak

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint az ukrán érdekek mentén szerveződő hálózatok és a hazai ellenzék egyeztetett támadást intézett a kormány ellen, miközben a háttérben a stratégiai energetikai vállalatok privatizációjának és a piaci energiaárak bevezetésének előkészítése zajlik.

Rogán Antal Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Rogán Antal a Hír Tv Bayer-show című műsorában hangsúlyozta, hogy a Gundalf néven elhíresült ügy csupán egy jól felépített figyelemelterelő művelet. A miniszter szerint a cél az volt, hogy elfedjék Panyi Szabolcs lebukását, aki a kormány információi szerint külföldi titkosszolgálatokkal együttműködve, kifejezetten Ukrajna politikai céljai érdekében dolgozik. Rogán kijelentette: bizonyítékok vannak rá, hogy Panyi a Tisza Párttal közösen egy olyan ukránbarát külügyi csapat összeállításán fáradozik, amely a magyar érdekekkel szemben a szomszédos ország igényeit szolgálná ki. Kiemelte,

szemben szegény Gundalffal, akinek lehet, csak később esett le, hogy őt valójában miért is cipelik Észtországtól Ukrajnáig, Panyi Szabolcs a kezdetektől fogva pontosan tudta az okot.

A miniszter arra is figyelmeztetett, hogy bizonyos ellenzéki politikusok esetében fennáll a zsarolhatóság kockázata, akik ukrán tulajdonú helyszíneken kompromittálódhattak.

A lapunk publicistájával folytatott beszélgetés második felében a miniszter az európai energiaválságra és a hazai rezsipolitikára tért ki. Ismertetése szerint Brüsszel és a Tisza Párt energetikai elképzelései kísértetiesen hasonlítanak:

mindkét oldal a védett árak eltörlését és a Mol, valamint az MVM privatizációját szorgalmazza.

Rogán Antal konkrét számításokat közölt, melyek szerint a rezsicsökkentés felszámolása esetén egy átlagos magyar család havi közel százezer forinttal fizetne többet a villanyért, a gázért és az üzemanyagért. A miniszter szerint Brüsszel a lakossági spórolásra és a fogyasztás drasztikus visszafogására kényszerítené az embereket, míg a magyar kormány a nemzeti kézben lévő energiacégeken keresztül a stabilitás megőrzésére törekszik. Zárásként kiemelte: