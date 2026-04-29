Belső törésvonalak a leendő Tisza-kormányban: már az indulás előtt recseg-ropog a rendszer

Ruff Bálint

Rákosi és Gyurcsány szellemét idézi Ruff Bálint, a Tisza-kormány leendő minisztere

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Volt az SZDSZ holdudvarából a Gyurcsány-kormányzat tagja, Rákosi-idézettel segítette Botka László kampányát, néhány éve még Gyurcsányt éltette mint az ellenzék fontos alakját, most pedig a Tisza-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere lesz. Mindezek alapján Ruff Bálint nem éppen válogatós figura a hazai politikai közéletben – számolt be a Tűzfalcsoport.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rákosi Mátyástól kölcsönzött kampányszlogent és Gyurcsány Ferencet méltatta még 2021-ben is – összegzi Ruff Bálint politikai előéletét a Tűzfalcsoport.

Ruff Bálint
Magyar Péter (b) Ruff Bálintot kérte fel a Miniszterelnökséget vezető miniszter pozíciójára (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Ruff Bálint Botka László szegedi polgármester MSZP miniszterelnök-jelölti kampányát egyenesen egy Rákosi Mátyástól kölcsönzött idézettel gazdagította, illetve a progresszív baloldal zászlóshajójaként funkcionáló Partizán csatornáján még 2021-ben is ragaszkodott ahhoz, hogy Gyurcsány Ferenc az ellenzék fontos alakja – emlékeztet a cikk a leendő miniszter múltjára.

Ruff Bálint
Ruff Bálint Rákosi Mátyás jelmondatával segítette Botka László kampányát, amelyet az MSZP miniszterelnök-jelöltségéért vívott sikertelenül (Fotó: ANDERS ENGMAN / TT NEWS AGENCY)

Kicsoda Ruff Bálint?

Magyar Péter Ruff Bálintot jelölte ki a Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Azt a Ruff Bálintot, akit miniszterjelölti minőségében adott első interjújában azzal szembesítettek, hogy a Fidesz-kormány leváltását 5-6 évvel ezelőtt még egy „markánsan baloldali program mentén képzelte” – utalt a Tűzfalcsoport arra, hogy Ruff nem most kezdte a kormányzati pozícióért való törtetést.

A miniszter rövid bemutatása kitér Ruff Bálint politikai pályafutásának fontosabb állomásaira:

  • a Gyurcsány-kormány Miniszterelnöki Hivatalának munkatársa,
  • a Gyurcsány-kormány környezetvédelmi miniszterének a kabinetfőnöke,
  • 2010 után dolgozott Botka Lászlónak és Pikó Andrásnak.

 

