Visszatér a régi baloldal? Bemutatjuk, ki valójában Ruff Bálint, aki Magyar Péter kulcsminisztere lesz

A Tisza Párt körül egyre több olyan szereplő bukkan fel, akik korábban az SZDSZ, az MSZP vagy a 2022-es baloldali összefogás kampányaiban vállaltak szerepet. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a közösségi oldalán most jelentette be hogy Ruff Bálintot kérte fel miniszterelnökséget vezető miniszternek.

A Magyar Péter által a Tisza kormány egyik legfontosabb miniszteri posztjára most jelölt Ruff Bálint pályája a rendszerváltás utáni ó-ellenzéki, baloldali–liberális politikai köröktől a jelenlegi ellenzéki térfélig ível. Fotó: Facebook / Ruff Bálint

Ruff Bálint személye a teljes korábban megbukott balliberális politikai oldalt megtestesíti

Az elmúlt években egyre többször tűnt fel Ruff Bálint neve a hazai politikai nyilvánosságban. Az Ellenpont egyik korábbi írása szerint a Partizán műsoraiból ismert kampánytanácsadó az utóbbi időszakban rendszeresen kommentálta a belpolitikai eseményeket, miközben több szálon is kapcsolódott a Tisza Párt környezetéhez. Korábbi politikai és üzleti kapcsolatai azonban jóval régebbre, egészen a 2010 előtti, óellenzéki, baloldali-liberális kormányzati időszakig vezetnek vissza.

Ruff Bálint politikai pályája az SZDSZ környezetében indult. Korábban Horn Gábor mellett dolgozott a Miniszterelnöki Hivatalban, majd Fodor Gábor környezetvédelmi tárcájánál és az SZDSZ-ben töltött be kabinetfőnöki szerepet. Később Botka László szegedi politikus kampánytanácsadójaként is feltűnt, amikor 2018-ban Botka az MSZP miniszterelnök-jelöltje volt.

Bár Botka László később távozott az MSZP-ből, Ruff a későbbiekben is kapcsolatban maradt vele, önkormányzati tanácsadóként is segítette munkáját.

Ruff neve a 2022-es ellenzéki összefogás időszakában is előkerült. Sajtóinformációk szerint Tóth Péterrel – aki később Magyar Péter kampányfőnöke lett – együtt próbált tanácsokat adni Márki-Zay Péternek az ellenzéki együttműködés stratégiájával kapcsolatban. A korabeli beszámolók szerint azt javasolták Márki-Zaynak, hogy kerülje az alkukat a többi ellenzéki párttal. Ez a gondolkodásmód később visszaköszönhetett a Tisza Párt jelenlegi politikai stratégiájában is.

Ruff Bálint az utóbbi években a Partizán visszatérő szereplőjévé vált. A kegyelmi ügy kirobbanása és Magyar Péter politikai színre lépése után rendszeresen szerepelt politikai elemzőként és kommentátorként. Eközben nyilvános eseményeken is feltűnt tisza-szigetes aktivisták társaságában. Több fotó is megjelent róla olyan rendezvényeken, ahol a Tisza Párthoz köthető aktivisták aláírásokat gyűjtöttek.