Visszatér a régi baloldal? Bemutatjuk, ki valójában Ruff Bálint, aki Magyar Péter kulcsminisztere lesz

A Tisza Párt körül egyre több olyan szereplő bukkan fel, akik korábban az SZDSZ, az MSZP vagy a 2022-es baloldali összefogás kampányaiban vállaltak szerepet. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a közösségi oldalán most jelentette be hogy Ruff Bálintot kérte fel miniszterelnökséget vezető miniszternek.
Ruff Bálint személye a teljes korábban megbukott balliberális politikai oldalt megtestesíti
Az elmúlt években egyre többször tűnt fel Ruff Bálint neve a hazai politikai nyilvánosságban. Az Ellenpont egyik korábbi írása szerint a Partizán műsoraiból ismert kampánytanácsadó az utóbbi időszakban rendszeresen kommentálta a belpolitikai eseményeket, miközben több szálon is kapcsolódott a Tisza Párt környezetéhez. Korábbi politikai és üzleti kapcsolatai azonban jóval régebbre, egészen a 2010 előtti, óellenzéki, baloldali-liberális kormányzati időszakig vezetnek vissza.
Ruff Bálint politikai pályája az SZDSZ környezetében indult. Korábban Horn Gábor mellett dolgozott a Miniszterelnöki Hivatalban, majd Fodor Gábor környezetvédelmi tárcájánál és az SZDSZ-ben töltött be kabinetfőnöki szerepet. Később Botka László szegedi politikus kampánytanácsadójaként is feltűnt, amikor 2018-ban Botka az MSZP miniszterelnök-jelöltje volt.
Bár Botka László később távozott az MSZP-ből, Ruff a későbbiekben is kapcsolatban maradt vele, önkormányzati tanácsadóként is segítette munkáját.
Ruff neve a 2022-es ellenzéki összefogás időszakában is előkerült. Sajtóinformációk szerint Tóth Péterrel – aki később Magyar Péter kampányfőnöke lett – együtt próbált tanácsokat adni Márki-Zay Péternek az ellenzéki együttműködés stratégiájával kapcsolatban. A korabeli beszámolók szerint azt javasolták Márki-Zaynak, hogy kerülje az alkukat a többi ellenzéki párttal. Ez a gondolkodásmód később visszaköszönhetett a Tisza Párt jelenlegi politikai stratégiájában is.
Ruff Bálint az utóbbi években a Partizán visszatérő szereplőjévé vált. A kegyelmi ügy kirobbanása és Magyar Péter politikai színre lépése után rendszeresen szerepelt politikai elemzőként és kommentátorként. Eközben nyilvános eseményeken is feltűnt tisza-szigetes aktivisták társaságában. Több fotó is megjelent róla olyan rendezvényeken, ahol a Tisza Párthoz köthető aktivisták aláírásokat gyűjtöttek.
Ruff korábbi üzleti érdekeltségei is figyelmet kaptak. Egyik korábbi cége, a Call To Action Hungary Kft. neve összefüggésbe került a 2022-es ellenzéki kampány telefonos mozgósítási rendszerével.
Az adatvédelmi hatóság egyik dokumentuma szerint a DatAdat cégcsoporton keresztül lebonyolított kampányhívások esetében a Call To Action Hungary Kft. saját marketing adatbázisát is használták. A 2022-es kampányban jelentős összegeket fordítottak telefonos kampányokra, robothívásokra és call centeres mozgósításra.
Ruff miniszteri kinevezése jelentős politikai tartalommal bír, mivel a teljes minisztériumi rendszert a tükör referatúrákon keresztül felügyelő Miniszterelnökség élére való odahelyezésével az óellenzéknek nevezett MSZP-SZDSZ korszak egyik embere került most kulcspozícióba. Ruff Bálintnak a Miniszterelnökséget vezető miniszterként a szerepe kulcsfontosságú lesz az új kabinet működésében.
Ruff kinevezésével ugyanakkor egy ismert sorminta rajzolódik ki a Tisza-kormány körül: Az SZDSZ-MSZP környékéről, a 2010 előtti kormányok munkásságában tevékenyen részt vállaló arcok bukkannak fel a Tisza környékén újra meg újra – egy „kis” Márki-Zay-os kitérővel. Az óellenzék ezek alapján nagyon jelentős befolyással bír Magyar Péter kormányának működése felett.