Leleplezték a panaszkodó ex-katonát: ezért lett sértett és távozott a honvédségtől Ruszin-Szendi embere

Napok óta pörgeti a baloldali média Pálinkás Szilveszter százados történtét, aki a Telexnek nyilatkozva próbálta lejáratni a Magyar Honvédséget. A botrányos körülmények között leszerelt, sértett katona több álhírt is megfogalmazott az interjú során – nem titkoltan a Tisza Párt politikai céljait segítve ezzel.
Mandula Viktor újságíró Pálinkás „kitálalása" kapcsán azt írta, hogy egy szervezett destabilizációs kísérlet kezdődött a magyar állam ellen. Mint rámutatott, „az elsődleges cél a rendőrségbe, a titkosszolgálatba és a honvédségbe vetett bizalom lerombolása, vagyis lényegében az államhatalom destabilizálása, mindehhez pedig 10 percnyi hírnév idejére felemelt alkalmi figurákat és régi, kipróbált ügynököket használ a Magyar Pétert hatalomra juttatni akaró network". Mint most kiderült, Mandula nem járt messze a valóságtól: Pálinkás valóban a hírnév és a sértettség miatt szállt bele a kampányba.
Uram-bátyám rendszer képviselője
Tegnap posztolt az ügyről Pintér Ferenc alezredes, aki beosztását tekintve felettese volt Pálinkásnak a honvédségnél. Többen kérdezték tőle, mi a véleménye a történtekről, amire úgy válaszolt:
A túlfizetett, nyálas, divatkatona megunta a semmittevést."
A fentiekkel arra célzott, hogy a kiugrott és most panaszkodó katona volt a Honvédelmi Minisztérium toborzásának kampányarca. „Megint egy politikai bekészített történetet láthatunk, valódi problémák nélkül egy külső erő felkérésére, a választások előtt. A történet beleillik az elmúlt hetek hasonló „külpolitikai" vagy „titkosszolgálati" „coming out"-jaiba" – értékelt az alezredes, aki ezután eddig nem ismert információkat osztott meg Pálinkásról, nepotizmussal és bennfentességgel megvádolva egykori katonatársát.
Az „uram-bátyám" belső rendszer problémáról miért nem mondott semmit? Talán ön is ebben működik a mai napig? A Dr. Ruszin-Szendi által létrehozott, és működtetett feleségek, barátnők, szeretők és rokonok hivatásos állományba helyezéseiről mikor hallhatunk, esetleg?
– fogalmazott Pintér, aki nem kevesebbet állított, minthogy a panaszkodó katona a Tisza egyik legismertebb politikusának, Ruszin-Szendi Romulusznak az embere és közösen egy „uram-bátyám" rendszert alakítottak ki.
Ruszin-Szendit szolgálja
Bejegyzése után ma interjút készített Pintér Ferenc alezredessel a Patrióta, ahol további részletek derültek ki az ügyről. Pintér kibontotta korábbi állítását, miszerint Pálinkás erősen köthető Ruszin-Szendi Romuluszhoz. Mint fogalmazott,
ő egy olyan olyan csókos kedvenc, akit annak idején Ruszin úr sajtófőnöke választott ki, és így lett belőle plakátfiú."
Hozzátette, hogy személy szerint megveti az olyan embereket, akik így cserben hagyják a hadsereget és „a fiúkat". Majd meglehetősen erős állítást fogalmazott meg Pálinkással szemben: szerinte a Tisza katonai szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz valamivel megvehette őt, hogy ezt az interjút ilyen formában bevállalta.
Itt is megismételte, amiről korábban a posztjában írt: Pálinkás és Ruszin-Szendi Romulusz a honvédségen belüli nepotizmus legnagyobb képviselői voltak. Majd rejtélyesen arra célozgatott, hogy a panaszkodó katonának erős hátszele lehetett, hiszen a felszerelése után két éven belül a miniszterelnök fia mellett találta magát. „Kellett, hogy legyen valami családi háttér. Mi ezt úgy mondjuk: csókos kellett, hogy legyen" – húzta alá.
A beszélgetés során Pintér Ferenc kifogásolta, hogy vajon a kiugrott százados miért nem korábban világosodott meg. Az a nepotizmus, aminek egyébként ő ezek szerint, illetve Ruszin ura egyik legnagyobb képviselője.