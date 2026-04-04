Leleplezték a panaszkodó ex-katonát: ezért lett sértett és távozott a honvédségtől Ruszin-Szendi embere

Napok óta pörgeti a baloldali média Pálinkás Szilveszter százados történtét, aki a Telexnek nyilatkozva próbálta lejáratni a Magyar Honvédséget. A botrányos körülmények között leszerelt, sértett katona több álhírt is megfogalmazott az interjú során – nem titkoltan a Tisza Párt politikai céljait segítve ezzel.

Mandula Viktor újságíró Pálinkás „kitálalása" kapcsán azt írta, hogy egy szervezett destabilizációs kísérlet kezdődött a magyar állam ellen. Mint rámutatott, „az elsődleges cél a rendőrségbe, a titkosszolgálatba és a honvédségbe vetett bizalom lerombolása, vagyis lényegében az államhatalom destabilizálása, mindehhez pedig 10 percnyi hírnév idejére felemelt alkalmi figurákat és régi, kipróbált ügynököket használ a Magyar Pétert hatalomra juttatni akaró network". Mint most kiderült, Mandula nem járt messze a valóságtól: Pálinkás valóban a hírnév és a sértettség miatt szállt bele a kampányba.

Uram-bátyám rendszer képviselője

Tegnap posztolt az ügyről Pintér Ferenc alezredes, aki beosztását tekintve felettese volt Pálinkásnak a honvédségnél. Többen kérdezték tőle, mi a véleménye a történtekről, amire úgy válaszolt:

A túlfizetett, nyálas, divatkatona megunta a semmittevést."

A fentiekkel arra célzott, hogy a kiugrott és most panaszkodó katona volt a Honvédelmi Minisztérium toborzásának kampányarca. „Megint egy politikai bekészített történetet láthatunk, valódi problémák nélkül egy külső erő felkérésére, a választások előtt. A történet beleillik az elmúlt hetek hasonló „külpolitikai" vagy „titkosszolgálati" „coming out"-jaiba" – értékelt az alezredes, aki ezután eddig nem ismert információkat osztott meg Pálinkásról, nepotizmussal és bennfentességgel megvádolva egykori katonatársát.

Az „uram-bátyám" belső rendszer problémáról miért nem mondott semmit? Talán ön is ebben működik a mai napig? A Dr. Ruszin-Szendi által létrehozott, és működtetett feleségek, barátnők, szeretők és rokonok hivatásos állományba helyezéseiről mikor hallhatunk, esetleg?

– fogalmazott Pintér, aki nem kevesebbet állított, minthogy a panaszkodó katona a Tisza egyik legismertebb politikusának, Ruszin-Szendi Romulusznak az embere és közösen egy „uram-bátyám" rendszert alakítottak ki.