Kocsis Máté lebuktatta Ruszin-Szendi Romuluszt – videón a bizonyíték

Kocsis Máté a közösségi oldalán tette közzé, hogy egészen nevetséges az, hogy Ruszin-Szendi Romulusz úgy bírálja a kormányt egy soha meg nem valósított Afrikát érintő katonai szerepvállalási terv miatt, hogy közben ő maga annak a legnagyobb támogatója volt korábban.

Kocsis Máté határozottan megcáfolta a tiszás politikussá lett volt vezérkari főnöknek a kormány állítólagos csádi katonai misszióját támadó kijelentéseit. A Fidesz frakcióvezetője videófelvétellel bizonyítja, hogy az amiért most Ruszin-Szendi Romulusz a kormányt támadja, azt ő maga mindenkinél jobban támogatta. Fotó: MTI

Kocsis Máté szerint Ruszin-Szendi Romulusz részéről hamis és félrevezető az a narratíva, amely szerint jelenleg is napirenden lenne a csádi misszió

Látom, előkerült a Nemzet Ripacsa is Csád-ügyben, és egy parlamenti határozatot lobogtat. Mindenhez ért, na, és mindenképp ragaszkodik a rögeszméhez. Azt persze sumák módon nem teszi hozzá a parlamenti-honvédségi szakértő, polihisztor, hogy annak, amit lobogtat, a határideje 2025. december 31-én lejárt. Múlt idő. Nincs csádi misszió.”

– írta a bejegyzésében Kocsis Máté, amelyhez melléket egy videófelvételt, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz még hónapokkal ezelőtt egészen más álláspontot képviselt. A felvételen a volt vezérkari főnök amellett érvelt ugyanis, hogy Magyarország számára nagyon előnyös lenne, ha Csádban és más afrikai térségekben katonai missziókat indítana.