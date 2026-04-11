„Most kell megnyomni” – Orbán Viktor üzent, tömegek lepték el Salgótarjánt

A miniszterelnök jelenléte is jelzi, hogy az utolsó napokban minden szavazatnak kiemelt jelentősége van. Szombaton először Vácra látogatott Orbán Viktor, utána pedig rengetegen fogadták Salgótarjánban − ez már a HírTV felvételeiről is kiderült.

Salgótarjáni tömeg

Fotó: Facebok/Orbán Viktor

Déri Stefi, a HírTV riporternőjének videóján jól látszik a tömeg: belátható távolságon belül mindenhol résztvevők vannak.

Ahogy az Origón beszámoltunk róla, a miniszterelnök kora reggel bejelentette, hogy Egymillió kézfogás névvel akciósorozatot indít. „Azt kértem a Fidesz híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítjük, akkor legyen meg az egymillió kézfogás” – árulta el a részleteket a kormányfő.