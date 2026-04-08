Sasvári Sándor szerint Magyarország jó úton halad a Fidesz és Orbán Viktor vezetésével

Nyilvánosan is megfogalmazta véleményét a közelgő választásról Sasvári Sándor, aki szerint a döntés nemcsak politikai kérdés, hanem az ország biztonságát is érinti.
Sasvári Sándor szerint meg kell őrizni a Fidesz által elért számos eredményt
A közismerten jobboldali, keresztény nemzeti értékrendet képviselő művész a Fidesz melletti szavazásra buzdít mindenkit.
Szerintem amilyen úton haladunk a Fidesz és Orbán Viktor vezetésével, az a helyes irány több évtizede, úgyhogy semmiképpen nem kockáztatnék. Egyértelmű, hogy őrájuk fogok szavazni, mint ahogy eddig is tettem, mert a biztonságunk van kockára téve, semmiképpen nem szabad másnak adni a lehetőséget. Minden, ami jó, megszűnne családtámogatás, rezsicsökkentés, a béke melletti kiállás veszendőbe menne, tehát Isten ments, hogy az ellenzék kerüljön kormányra”
- mondta Sasvári Sándor.