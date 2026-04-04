Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Schiffer András

Meglepőt mondott a baloldali ügyvéd: jelenleg nyugati titkosszolgálati akció zajlik a magyar kormány ellen

2026. április 04. 09:28
Olvasási idő: 6 perc
A nyugati titkosszolgálatok – elsősorban brit, német és francia szereplők, valamint velük együttműködő balti és lengyel szolgálatok – nyakig benne vannak a magyar választási kampányban – jelentette ki Schiffer András az Indexnek adott interjújában. A baloldali ügyvéd szerint Magyarország geopolitikai ütközőzónává vált, így sok külföldi ország érdeke a magyar kormány elmozdítása.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombaton Schiffer András volt a vendége az Index választási kibeszélőműsorának, a Csatatérnek. Az egykori LMP-s országgyűlési képviselő az elmúlt hét történéseit értékelte, így értelemszerűen az adásban téma volt Szijjártó Péter lehallgatási botránya, valamint a magyar állam ellen irányuló, külföldi destabilizációs kísérletsorozat is.

Titkosszolgálati játszmák 

A baloldali ügyvéd a fejlemények tükrében most már úgy látja, nem túlzó Kövér László korábbi kijelentése, miszerint szervezett nyugati titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választásokba.

„A magyar külügyminiszter és külföldi partnerei közötti egyeztetésekhez jogszerűen nem lehet hozzáférni, különösen nem olyan beszélgetésekhez, mint amilyet Szijjártó Péter folytatott Szergej Lavrovval. Éppen ezért nem életszerű az a feltételezés, hogy a kiszivárgott információk belső forrásból, tudatos politikai manőver eredményeként kerültek nyilvánosságra" – fogalmazott Schiffer András, aki Szijjártó Péter lehallgatási botrányáról mondta el a véleményét. 

Szerinte sokkal inkább az a magyarázat, hogy a nyugati titkosszolgálatok – elsősorban brit, német és francia szereplők, valamint velük együttműködő balti és lengyel szolgálatok – nyakig benne vannak a magyar választási kampányban."

 

Schiffer András, Tisza Párt, tiszások
Schiffer András szerint nyugati titkosszolgálati beavatkozás zajlik
Fotó: Kurucz Árpád

Schiffer úgy látja: a Gundalf–Szabó Bence-ügy, a lehallgatások, valamint a különböző kiszivárogtatások egyetlen közös politikai következménye, hogy a kampány hajrájában is azok a témák dominálnak, amelyeket a Fidesz napirendre emelt. A kormánypárt a kampány kezdetétől a háború és Ukrajna kérdésére építette kommunikációját, és a volt országgyűlési képviselő szerint jelenleg az ellenzéki térfél is ezek mentén tematizál – egyfajta „inverz Fidesz-kampányt” folytatva. 

Geopolitikai ütközőpont

Mint az Indexen olvasható, Schiffer András szerint a kampány hajrájára olyan helyzet alakult ki, amelyben a közéleti vita egyre kevésbé szól a magyar emberek következő négy évéről. Ennek oka, hogy Magyarország geopolitikai ütközőponttá vált, és a hazai politikai térben egy szélesebb nemzetközi küzdelem tükröződik. Bár ma már nem klasszikus, erőszakos eszközökkel zajlanak az ilyen beavatkozások, az információs, politikai és kommunikációs nyomásgyakorlás egyre meghatározóbb.

A volt országgyűlési képviselő szerint az európai döntéshozatal szereplői nem kizárólag nemzeti logika mentén cselekszenek, hanem globális érdekek is alakítják döntéseiket. Úgy véli, Európa jelentős része eltávolodott saját nemzeti érdekeitől: ide sorolta a brit, a német és a francia politikai elitet is. 

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság egyaránt egy globális hatalmi hálózat befolyása alatt áll.

Ebben a helyzetben Magyarország az egyetlen olyan állam, amely igyekszik fékezni a „háborús hisztériát” Brüsszelben, így a magyar választás tétje jóval túlmutat a tízmilliós ország sorsán.

 

 

