Meglepőt mondott a baloldali ügyvéd: jelenleg nyugati titkosszolgálati akció zajlik a magyar kormány ellen

Szombaton Schiffer András volt a vendége az Index választási kibeszélőműsorának, a Csatatérnek. Az egykori LMP-s országgyűlési képviselő az elmúlt hét történéseit értékelte, így értelemszerűen az adásban téma volt Szijjártó Péter lehallgatási botránya, valamint a magyar állam ellen irányuló, külföldi destabilizációs kísérletsorozat is.

Titkosszolgálati játszmák

A baloldali ügyvéd a fejlemények tükrében most már úgy látja, nem túlzó Kövér László korábbi kijelentése, miszerint szervezett nyugati titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választásokba.

„A magyar külügyminiszter és külföldi partnerei közötti egyeztetésekhez jogszerűen nem lehet hozzáférni, különösen nem olyan beszélgetésekhez, mint amilyet Szijjártó Péter folytatott Szergej Lavrovval. Éppen ezért nem életszerű az a feltételezés, hogy a kiszivárgott információk belső forrásból, tudatos politikai manőver eredményeként kerültek nyilvánosságra" – fogalmazott Schiffer András, aki Szijjártó Péter lehallgatási botrányáról mondta el a véleményét.

Szerinte sokkal inkább az a magyarázat, hogy a nyugati titkosszolgálatok – elsősorban brit, német és francia szereplők, valamint velük együttműködő balti és lengyel szolgálatok – nyakig benne vannak a magyar választási kampányban."

Schiffer úgy látja: a Gundalf–Szabó Bence-ügy, a lehallgatások, valamint a különböző kiszivárogtatások egyetlen közös politikai következménye, hogy a kampány hajrájában is azok a témák dominálnak, amelyeket a Fidesz napirendre emelt. A kormánypárt a kampány kezdetétől a háború és Ukrajna kérdésére építette kommunikációját, és a volt országgyűlési képviselő szerint jelenleg az ellenzéki térfél is ezek mentén tematizál – egyfajta „inverz Fidesz-kampányt” folytatva.

Geopolitikai ütközőpont

Mint az Indexen olvasható, Schiffer András szerint a kampány hajrájára olyan helyzet alakult ki, amelyben a közéleti vita egyre kevésbé szól a magyar emberek következő négy évéről. Ennek oka, hogy Magyarország geopolitikai ütközőponttá vált, és a hazai politikai térben egy szélesebb nemzetközi küzdelem tükröződik. Bár ma már nem klasszikus, erőszakos eszközökkel zajlanak az ilyen beavatkozások, az információs, politikai és kommunikációs nyomásgyakorlás egyre meghatározóbb.