Schmitt Pál

Schmitt Pál: Aki elégedett, azért menjen szavazni – aki nem, azért

A részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet a volt köztársasági elnök, aki szerint a szavazás nemcsak jog, hanem felelősség is. Schmitt Pál úgy véli, mindenki számára egyértelmű az irány, aki békét és kiszámítható jövőt szeretne.
Schmitt Pál szerint a szabad választás olyan vívmány, amellyel minden állampolgárnak élnie kell. Hangsúlyozta: 

Schmitt Pál
Schmitt Pál is arra buzdít, hogy az emberek éljenek a demokrácia adta jogukkal (Fotó: Kiss Gábor/MTI)

Ha valaki elégedett azzal, ami az elmúlt 16 évben történt, akkor azért menjen el szavazni, és mutassa meg az elégedettségét. Ha nem elégedett, akkor azért menjen el!”

A demokrácia felelőssége és a jövő tét

Az egykori köztársasági elnök szerint a többség akarata kötelező, ezért különösen fontos, hogy minél többen részt vegyenek a választáson.

 Az elmúlt 16 évben óriásit fejlődött az egész nemzet”

– emelte ki hozzátéve, hogy mindezt a keresztény, konzervatív és nemzeti alapokon működő kormányzás tette lehetővé. Schmitt Pál kiemelte, hogy a családok, édesanyák, fiatalok és a jövőjüket tervező gyermekek számára számos kedvező változás történt, és a határon túli magyar közösségek is megerősödtek. Ezek az eredmények szerinte alátámasztják, hogy milyen irány biztosít stabilitást. A volt államfő végül világos üzenetet fogalmazott meg: aki békét, biztonságot és tervezhető jövőt szeretne, annak a választáson is ki kell fejeznie ezt az akaratát.

