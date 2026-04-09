Schmitt Pál: Aki elégedett, azért menjen szavazni – aki nem, azért

A demokrácia felelőssége és a jövő tét

Az egykori köztársasági elnök szerint a többség akarata kötelező, ezért különösen fontos, hogy minél többen részt vegyenek a választáson.

Az elmúlt 16 évben óriásit fejlődött az egész nemzet”

– emelte ki hozzátéve, hogy mindezt a keresztény, konzervatív és nemzeti alapokon működő kormányzás tette lehetővé. Schmitt Pál kiemelte, hogy a családok, édesanyák, fiatalok és a jövőjüket tervező gyermekek számára számos kedvező változás történt, és a határon túli magyar közösségek is megerősödtek. Ezek az eredmények szerinte alátámasztják, hogy milyen irány biztosít stabilitást. A volt államfő végül világos üzenetet fogalmazott meg: aki békét, biztonságot és tervezhető jövőt szeretne, annak a választáson is ki kell fejeznie ezt az akaratát.