Sebő Ferencet saját halottjának tekinti a KIM

Sebő Ferenc Kossuth-díjas előadóművészt, népzenekutatót, a Sebő Együttes vezetőjét a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti – hívta fel a figyelmet a tárca az Origonak eljutatott közleményényében.

Mint írták, 79 évesen elhunyt Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, tekerőlantos, dalszerző és népzenekutató, a táncház-mozgalom egyik elindítója, a Sebő Együttes vezetője, az énekelt versek hazai úttörője. Sebő Ferenc 1947-ben született Szekszárdon, 1970-ben a BME Építészmérnöki Karán, majd 1989-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán szerzett diplomát.

Énekesként és zeneszerzőként 1969-ben mutatkozott be az Egyetemi Színpadon. 1973-tól az évtized végéig a Népművelési Intézet kutatási osztályán dolgozott, 1988-ban pedig az MTA Zenetudományi Intézetének kutatója lett. Bekapcsolódott a népzenekutatásba, Timár Sándorral együtt pedig a magyar táncház mozgalom meghatározó alakja lett. 1991-től a Magyar Televízió munkatársaként az ő szerkesztésében kerültek adásba a népzenei és régizenei témájú műsorok, számos költészeti ismeretterjesztő sorozatban működött közre, zenét írt a gyerekeknek készített Cimbora című műsorhoz. 1996 és 2001 között az Állami Népi Együttes művészeti vezetője, 1999-2000-ben a Magyar Táncművészeti Szövetség társelnöke, a 2002. évi alapítástól 2011-ig a Hagyományok Házának szakmai igazgatója volt. A Fölszállott a páva című televíziós népzenei és néptáncos tehetségkutató zsűrijének elnökeként is tevékenykedett, önálló rádióműsort is jegyzett.

Sebő Ferenc számos díjat kapott

A Sebő Együttes alapítójaként több mint harminc lemezt jelentetett meg. Kiemelkedőek versmegzenésítései (József Attila mellett Weöres Sándor, Nagy László), valamint számos filmzene és színházi kísérőzene fűződik a nevéhez. Sebő Ferenc művészi munkássága elismeréseként 1985-ben Állami Díjat kapott, 1995-ben a Magyar Művészetért Alapítvány díjával, 2000-ben Budapestért Díjjal, 2003-ban Prima-díjjal, 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével és Pro Cultura Urbis díjjal tüntették ki.