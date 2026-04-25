Semjén Zsolt lemondott a KDNP elnöki pozíciójáról, de nem fogadták el

Így is teljes tisztújítás következik a kereszténydemokrata pártban. Semjén Zsolt szerint generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség.
"Ma összeült a KDNP Országos Elnöksége. A választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás. Ezért benyújtottam lemondásomat a párt elnöki tisztségéről, amit az Országos Elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség. Ezért megfelelő időpontban megtartjuk a teljes tisztújítást. Jelen szolgálatomat addig vállaltam. Cum Deo pro Patria et Libertate" - írta péntek este Facebook-oldalán Semjén Zsolt távozó miniszterelnök-helyettes.

 A pártelnök posztja végén a Rákóczi szabadságharc jelszavát Istennel a hazáért és a szabadságért) idézte.

Semjén Zsolt több évtizede a pályán

Semjén Zsolt 1989 óta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alapító tagja, de rövid ideig (1997–1998) a Magyar Demokrata Fórum parlamenti képviselőcsoportjában politizált. 

Súlyos belharcokat követően 2003-tól a párt elnöke, 2006 és 2010 között országgyűlési frakciójának vezetője. 

A 2010-es kormányváltás után Orbán Viktor miniszterelnök a helyettesének kérte fel, két cikluson keresztül nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszterként is dolgozott. 

A negyedik Orbán-kormányban nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős tárca nélküli miniszterként tevékenykedett. Nem maradt megbízatás nélkül az ötödik Orbán-kormányban sem, a nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős tárcát kapta meg. .
 

 

