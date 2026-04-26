A Soros-hálózat jó tanácsokkal látta el a kormányra készülő Magyar Pétert

A Magyar Nemzet arról ír, hogy kiderült, a Soros-hálózat egyik legfontosabb magyarországi embere, Korányi Dávid is közel áll a Tisza Párthoz.

Bensőséges hangvételű cikkben látta el jó tanácsokkal Korányi Dávid, a Soros-hálózat egyik magyarországi vezetője Magyar Péter kormányát az egyik legismertebb amerikai globalista lapban. A Soros egyik magyarországi pénzosztó embereként ismertté vált Korányi Dávid a Soros-hálózat Action for Democracy civil szervezetének a vezetője, korábban pedig Bajnai Gordon exminiszterelnök fő külügyi tanácsadójaként dolgozott (Fotó: Facebook / Korányi Dávid)

A Soros-hálózat szerint Magyar Péteréknek nem szabad a politikai tisztogatás látszatát kelteniük

Korányi Dávid közismerten ugyanannak a Soros-hálózatnak a tagja, mint a leendő külügyminiszter Orbán Anita. Orbán Anita fontos pozíciókat töltött be két nagy globalista szervezetnél is, amelyek részei Soros György hálózatának. Az egyik ilyen a European Council on Foreign Relations (ECFR). A szervezet taglistája magáért beszél: megtalálható rajta Soros György milliárdos és fia, Alexander, mellettük Dobrev Klára, a DK elnöke, Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök és az a Korányi Dávid, aki az Action for Democracy vezetőjeként a 2022-es magyarországi választás idején milliárdos összegben irányított pénzt Amerikából Magyarországra a baloldal győzelmét elősegítendő.

Korányi Dávid most a Foreign Policy Magazine-ban közölt egy figyelmeztető írást Magyarország leendő kormánya felé. Mint ismert: az Action for Democracy szervezet volt a kulcsszereplője az „adományládikás, guruló dollárok” kampányfinanszírozási botránynak. Korányit még Karácsony Gergely főpolgármester is alkalmazta városdiplomáciai feladatokra, havi egymillió forintot kapott a fővárostól úgy, hogy New Yorkban él.

Korányi cikke szerint a jövőben mindenképpen határozottan kell cselekednie Magyar Péter kormányának, mivel jelenleg még megvan a forradalmi lendület. Az intézményeket átlátható formában kell átalakítani. Különösen igaz ez a bíróságokra. Arra is figyelmeztet, hogy nem szabad a politikai tisztogatás látszatát kelteni, mert a Fidesz azt azonnal megkontrázná az európai fórumokon. Korányi szerint azt is tudomásul kell venni, hogy a normák visszaállítása évekig fog tartani, viszont a jogi kereteket szerinte meg lehet alkotni, hogy a helyreállítást ne lehessen visszafordítani.