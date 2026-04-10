Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

A kampány hajrájára fordulva továbbra is a Fidesz áll az élen egy friss felmérés szerint. Az amerikai McLaughlin & Associates kutatása alapján a kormánypárt 42,6 százalékon áll, míg a Tisza Párt 37,3 százalékot ér el – írta meg az Index.

A kutatás közvetlenül a választás előtt, április 7-én zárult, és ezer fő személyes megkérdezésén alapul. A módszer különösen fontos, mert nem telefonos adatfelvétellel dolgoztak, hanem kérdezőbiztosok keresték fel a válaszadókat, így a nehezebben elérhető szavazókat is sikerült bevonni.

Három párt juthat be a parlamentbe

A felmérés szerint a kisebb pártok jóval lemaradva követik a két nagy szereplőt. A Mi Hazánk Mozgalom 7 százalékon, a Demokratikus Koalíció 4,3 százalékon, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2,1 százalékon áll. Az egyéb pártok összesen 0,6 százalékot érnek el.

A számok alapján leginkább egy hárompárti parlamenti felállás rajzolódik ki, miközben a bizonytalanok aránya viszonylag alacsony: 2,4 százalék még nem döntött, 3,7 százalék pedig biztosan nem megy el szavazni.

Rejtett szavazók is megjelennek a kutatásban

A kutatócég vezetője, John McLaughlin szerint a személyes adatfelvétel azért volt kulcsfontosságú, mert a kampány végére sokan elzárkóztak a telefonos megkeresésektől. Ez különösen a Fidesz szavazói körében volt jellemző.

A módszer így olyan választókat is elért, akiket gyakran „rejtett szavazókként” emlegetnek, és akik más felmérésekben kevésbé jelennek meg.

Stabil Fidesz-tábor, korlátozott mozgástér a Tiszának

A kutatás szerint a Fidesz támogatottsága különösen stabil a jobboldali szavazók körében, ahol mintegy 80 százalék áll mögötte.

Ezzel szemben a Tisza főként a baloldali szavazók között erős, ott 69 százalékos támogatottságot mértek.

A középen álló választók körében a Tisza 46 százalékot ér el, ami ugyan jelentős, de nem elegendő az áttöréshez.

Különösen beszédes adat, hogy a Mi Hazánk szavazóinak 84 százaléka nem támogatja a Tiszát, ami jelentősen korlátozza az átszavazás lehetőségét.

Magyar Péter megítélése inkább negatív

A felmérés szerint Magyar Péter személyes megítélése is inkább kedvezőtlen. A válaszadók 40 százaléka vélekedik róla pozitívan, míg 52 százalékuk negatívan.