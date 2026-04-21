Sulyok Tamás bejelentést tett az Országgyűlés alakuló üléséről

„Az Országgyűlés alakuló ülését 2026. május 9-e 10 órára hívtam össze” – írja Facebook-bejegyzésében Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke.

Az Alaptörvény alapján az Országgyűlés alakuló ülését – az országgyűlési képviselők általános választását követő harminc napon belüli időpontra – a köztársasági elnök hívja össze. Az új Országgyűlésben mandátumot szerző pártok képviselői a mai napon egyetértettek abban, hogy az alakuló ülés időpontjának 2026. május 9-én 10 órát javasolják.

A legutóbbi egyeztetésen már kiderült, hogy a Tisza Párt húsz parlamenti bizottságot tervez felállítani, igazodva a minisztériumi struktúrához. A személyi döntések kapcsán tudatták, hogy mindhárom ellenzéki párt, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is adhat egy-egy parlamenti alelnököt. A Mi Hazánk részéről már akkor tudatták, hogy ismét Dúró Dórát jelölik alelnöknek. Azóta pedig kiderült, hogy a Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli házelnöknek.

Az egyeztetés után Gulyás Gergely elmondta, hogy

a héten születhet döntés a Fidesz és a KDNP frakcióvezetőinek személyéről.

Emellett azt is közölte, hogy a kereszténydemokraták nyolcfős frakciót alkothatnak. A leköszönő miniszter tudatta, hogy egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék. Mint jelezte, a Fidesz–KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen.