Sulyok Tamás reagált Magyar Péter felszólítására

8 perce
Sulyok Tamás köztársasági elnök reagált arra, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel a választási győzelem után, és világossá tette: az alkotmányos menetrend szerint folytatja munkáját.
Magyar Péter vasárnapi győzelmi beszédében felszólította az államfőt, hogy kérje fel őt kormányalakításra, majd ezt követően távozzon hivatalából. A köztársasági elnök hivatala erre reagálva közölte: az államfő jogállását és feladatait az Alaptörvény egyértelműen szabályozza – írta meg az Index.

 Sulyok Tamás Fotó: Ladóczki Balázs

Sulyok Tamás ezzel párhuzamosan bejelentette, hogy szerdára személyes egyeztetésre hívta az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit, jelezve, hogy megkezdődik a kormányalakítást megelőző hivatalos konzultációs folyamat.

Az államfő lépése azt mutatja, hogy a kialakult politikai helyzetben is az alkotmányos keretek betartására helyezi a hangsúlyt, és a következő időszakban a törvényben rögzített menetrend szerint halad tovább a kormányalakítás előkészítése.

