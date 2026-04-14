Sulyok Tamás reagált Magyar Péter felszólítására

Magyar Péter vasárnapi győzelmi beszédében felszólította az államfőt, hogy kérje fel őt kormányalakításra, majd ezt követően távozzon hivatalából. A köztársasági elnök hivatala erre reagálva közölte: az államfő jogállását és feladatait az Alaptörvény egyértelműen szabályozza – írta meg az Index.

Sulyok Tamás ezzel párhuzamosan bejelentette, hogy szerdára személyes egyeztetésre hívta az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit, jelezve, hogy megkezdődik a kormányalakítást megelőző hivatalos konzultációs folyamat.

Az államfő lépése azt mutatja, hogy a kialakult politikai helyzetben is az alkotmányos keretek betartására helyezi a hangsúlyt, és a következő időszakban a törvényben rögzített menetrend szerint halad tovább a kormányalakítás előkészítése.