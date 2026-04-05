Szabotázs után lépett a kormány: katonák védik Magyarország energiabiztonságát

Magyarország energiabiztonsága nem játék – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Az energiabiztonság kérdése most új szintre lépett a térségben történt szabotázsakció miatt.

Rendkívüli Védelmi Tanácsot hívott össze a magyar miniszterelnök a vasárnapi, feltehetőleg ukrán szabotázsakció miatt – Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán tájékoztatott a rendkívüli helyzetről Fotó: Illusztráció (Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter/Facebook)

Szabotázs miatt léptek azonnal az energiabiztonság védelmében

A miniszter tájékoztatása szerint szabotázsakció történt Szerbiában, a Szerbiát Magyarországgal összekötő gázvezetéken. A történtek miatt a miniszterelnök rendkívüli Védelmi Tanácsot hívott össze.

A döntés értelmében a katonai erőket is bevonják a kritikus energetikai infrastruktúra védelmébe. A cél az, hogy a gázvezeték magyarországi szakasza is teljes biztonságban működhessen.

Katonák őrzik a gázvezetéket

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a szükséges katonai erők rendelkezésre állnak, és már meg is kezdték a feladatok végrehajtását. A honvédség a húsvéti ünnepek alatt is biztosítja a létfontosságú infrastruktúra védelmét.

A miniszter köszönetet mondott a katonáknak szolgálatukért, hangsúlyozva, hogy a magyar emberek biztonsága elsődleges.

A tét Magyarország energiabiztonsága

A kormány álláspontja szerint minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy garantálják az ország energiaellátását és megvédjék a nemzeti érdekeket.

A jelenlegi helyzet is azt mutatja, hogy az energiabiztonság kérdése kiemelt jelentőségű, és azonnali reagálást igényel minden fenyegetésre.

Veszélybe akarják sodorni Magyarország energiabiztonságát

Egyszerre több irányból erősödik a nemzetközi nyomás, miközben az energiaellátás kérdése egyre élesebb viták középpontjába kerül. A kialakult helyzet közvetlenül veszélybe sodorhatja Magyarország energiabiztonságát.