Szabotázs után lépett a kormány: katonák védik Magyarország energiabiztonságát

Magyarország energiabiztonsága nem játék – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Az energiabiztonság kérdése most új szintre lépett a térségben történt szabotázsakció miatt.
Szabotázs miatt léptek azonnal az energiabiztonság védelmében
A miniszter tájékoztatása szerint szabotázsakció történt Szerbiában, a Szerbiát Magyarországgal összekötő gázvezetéken. A történtek miatt a miniszterelnök rendkívüli Védelmi Tanácsot hívott össze.
A döntés értelmében a katonai erőket is bevonják a kritikus energetikai infrastruktúra védelmébe. A cél az, hogy a gázvezeték magyarországi szakasza is teljes biztonságban működhessen.
Katonák őrzik a gázvezetéket
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a szükséges katonai erők rendelkezésre állnak, és már meg is kezdték a feladatok végrehajtását. A honvédség a húsvéti ünnepek alatt is biztosítja a létfontosságú infrastruktúra védelmét.
A miniszter köszönetet mondott a katonáknak szolgálatukért, hangsúlyozva, hogy a magyar emberek biztonsága elsődleges.
A tét Magyarország energiabiztonsága
A kormány álláspontja szerint minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy garantálják az ország energiaellátását és megvédjék a nemzeti érdekeket.
A jelenlegi helyzet is azt mutatja, hogy az energiabiztonság kérdése kiemelt jelentőségű, és azonnali reagálást igényel minden fenyegetésre.
Veszélybe akarják sodorni Magyarország energiabiztonságát
Egyszerre több irányból erősödik a nemzetközi nyomás, miközben az energiaellátás kérdése egyre élesebb viták középpontjába kerül. A kialakult helyzet közvetlenül veszélybe sodorhatja Magyarország energiabiztonságát.