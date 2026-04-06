Ha elvágják ezt a köldökzsinórt, a magyar gazdaság leáll

A szabotázsakció meghiúsult ugyan, de a helyzet rendkívül súlyos, hiszen már az ukránok olajblokádja megmutatta, hogy milyen, ha egy Magyarországra érkező energiavezetéket blokkolnak. És a gázvezeték még inkább hasonlít az ütőérre, így ha ez a vezeték blokkolásra kerül, akkor Magyarország energiaellátása ellehetetlenül. Ezekkel a szavakkal vezette fel a húsvét hétfő reggeli sajtótájékoztatóját Orbán Viktor, aki a szerb-magyar határon ellenőrizte a gázvezeték haza oldalán elrendelt katonai védelmet.

Orbán Viktor miniszterelnök a Török Áramlat gázvezeték elleni meghiúsított szabotázsakció kapcsán beszélt a lehetséges veszélyekről és következményekről (forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Mi történt volna, ha sikeres a szabotázsakció?

Orbán Viktor arról beszélt a sajtónak, hogy ez a vezeték a köldökzsinórunk, és ha a gázellátás megáll, akkor

a magyar gazdaság leáll

és magyar családok százezrei maradnak gázellátás nélkül.

A miniszterelnök egyúttal megköszönte a szerb hatóságoknak a gyors és hatékony fellépést, amellyel megvédték Magyarország energiaellátását.

A védelmi intézkedések és a helyszíni ellenőrzés alapján a miniszterelnök kijelentette:

A magyar honvédség képes arra, hogy megvédje a vezetéket, így