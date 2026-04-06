Menczer Tamás: Megvédjük magunkat!

Húsvét hétfő reggel a miniszterelnök a szerb-magyar határon kezdte a napot, ahol katonák védik a gázvezetéket. A szerb oldalon szabotázsakció zajlott, amely a vezeték felrobbantását célozta és Magyarország teljes energiablokádjával fenyegetett. Erre hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze vasárnap délutánra, miután telefonon beszélt Aleksandar Vucic szerb elnökkel. A tájékozatatásból kiderült, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak, azaz egy szabotázsakció végrehajtását akadályozták meg. Húsvét hétfő reggelét pedig a határon kezdte a miniszterelnök, miután rendkívüli intézkedéseket vezettek be, amelynek keretében katonai védelem alá helyzeték a magyar oldalon húzódó gázvezetéket. Erről adott tájékoztatást Menczer Tamás a közösségi oldalán.
A kommunikációs igazgató a szabotázsakció kapcsán kijelentette
Megvédjük magunkat. Magyarország az első!
