Menczer Tamás: Megvédjük magunkat!

Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Húsvét hétfő reggel a miniszterelnök a szerb-magyar határon kezdte a napot, ahol katonák védik a gázvezetéket. A szerb oldalon szabotázsakció zajlott, amely a vezeték felrobbantását célozta és Magyarország teljes energiablokádjával fenyegetett. Erre hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze vasárnap délutánra, miután telefonon beszélt Aleksandar Vucic szerb elnökkel. A tájékozatatásból kiderült, hogy a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak, azaz egy szabotázsakció végrehajtását akadályozták meg. Húsvét hétfő reggelét pedig a határon kezdte a miniszterelnök, miután rendkívüli intézkedéseket vezettek be, amelynek keretében katonai védelem alá helyzeték a magyar oldalon húzódó gázvezetéket. Erről adott tájékoztatást Menczer Tamás a közösségi oldalán.

Orbán Viktor a szerb-magyar határnál kezdte a húsvét hétfőt, ahol katonák védik a gázvezetéket egy szabotázsakció ellen, mert a szerb oldalon fel akarták robbantani (forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

A kommunikációs igazgató a szabotázsakció kapcsán kijelentette

Megvédjük magunkat. Magyarország az első!

 

