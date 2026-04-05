Forintra kiszámolták: milliós veszteség jöhet a magyar családoknál

Akár évi több mint egymillió forintos többletterhet is jelenthet egy átlagos magyar család számára bizonyos gazdaságpolitikai intézkedések megszüntetése – figyelmeztetett a miniszterelnöki főtanácsadó. Szalai Piroska szerint a Tisza Párt javaslatai jelentős drágulást hoznának több területen is – írta meg a Világgazdaság.
Éles kritikát fogalmazott meg Szalai Piroska a Tisza Párt elképzeléseivel kapcsolatban, amelyek szerinte közvetlenül érintenék a magyar háztartások pénztárcáját – számolt be a Világgazdaság

Szalai Piroska
Szalai Piroska szerint a védett üzemanyagár megszűnése esetén a benzin ára akár literenként 1000 forint körül alakulhatna (Forrás: Magyar Nemzet)

A számítások alapján az árréscsökkentés, a rezsivédelem és a védett üzemanyagár eltörlése összességében akár 1,8 millió forintos éves többletkiadást is jelenthet egy család számára.

Drasztikus emelkedés a rezsiben és az üzemanyagáraknál

Szalai konkrét példával is alátámasztotta állításait. Egy kétgyermekes, átlagkeresetű család esetében a rezsiköltségek a jelenlegi évi 250–350 ezer forintról akár közel egymillió forintra nőhetnek. Ez legalább 600 ezer forintos pluszterhet jelentene, de a növekedés ennél is magasabb lehet. A közlekedés terén még jelentősebb drágulást vázolt fel. 

A védett üzemanyagár megszűnése esetén a benzin ára akár literenként 1000 forint körül alakulhatna”

– mondta, ami egy átlagos használat mellett évi 600-900 ezer forintos többletköltséget jelenthet. A számítások egy évi 18 ezer kilométert futó első autóval és egy második járművel kalkulálnak.

Hajmeresztő, mennyivel nőne a háztartások havi kiadása rezsicsökkentés nélkül

Az élelmiszerárak is megugorhatnak

A főtanácsadó szerint az árréscsökkentés eltörlése az élelmiszerárak növekedéséhez is vezethet. 

Úgy véli, a kereskedelmi láncok számára így lehetővé válna a magasabb árrések alkalmazása, ami egy család éves bevásárlási költségeit 180–360 ezer forinttal emelheti meg.

Szalai Piroska kritikájának középpontjában Kapitány István áll, akit a Tisza Párt szakértőjeként említett. Álláspontja szerint az általa képviselt javaslatok nem számolnak a háztartásokra gyakorolt közvetlen pénzügyi hatásokkal, és jelentős terheket róhatnak a családokra.

 

