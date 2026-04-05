Forintra kiszámolták: milliós veszteség jöhet a magyar családoknál

Éles kritikát fogalmazott meg Szalai Piroska a Tisza Párt elképzeléseivel kapcsolatban, amelyek szerinte közvetlenül érintenék a magyar háztartások pénztárcáját – számolt be a Világgazdaság.

Szalai Piroska szerint a védett üzemanyagár megszűnése esetén a benzin ára akár literenként 1000 forint körül alakulhatna (Forrás: Magyar Nemzet)

A számítások alapján az árréscsökkentés, a rezsivédelem és a védett üzemanyagár eltörlése összességében akár 1,8 millió forintos éves többletkiadást is jelenthet egy család számára.

Szalai konkrét példával is alátámasztotta állításait. Egy kétgyermekes, átlagkeresetű család esetében a rezsiköltségek a jelenlegi évi 250–350 ezer forintról akár közel egymillió forintra nőhetnek. Ez legalább 600 ezer forintos pluszterhet jelentene, de a növekedés ennél is magasabb lehet. A közlekedés terén még jelentősebb drágulást vázolt fel.

A védett üzemanyagár megszűnése esetén a benzin ára akár literenként 1000 forint körül alakulhatna”

– mondta, ami egy átlagos használat mellett évi 600-900 ezer forintos többletköltséget jelenthet. A számítások egy évi 18 ezer kilométert futó első autóval és egy második járművel kalkulálnak.