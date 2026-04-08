Milliókkal csökkent a nélkülözők száma Magyarországon

Közel 2,8 millióval kevesebb olyan magyar volt 2024-ben, mint 2010-ben, aki anyagi okból nem tudott évente legalább egy hetet üdülni – hívta fel a figyelmet Szalai Piroska. A miniszterelnöki főtanácsadó szerint Magyarországon az egyik legnagyobb mértékben csökkent ez a nélkülözési forma az Európai Unióban: 27,2 százalékponttal javult a mutató. Míg 2010-ben a lakosság 66,3 százaléka nem engedhette meg magának az éves egyhetes pihenést, addig 2024-re ez az arány 39,1 százalékra csökkent.
Szalai Piroska szerint a családtámogatások megőrzése a tét
Hangsúlyozta:
a javulás 2013-ban indult el, amikor Magyarország visszafizette a korábban felvett IMF-hitelt, és lehetőség nyílt olyan intézkedések bevezetésére, amelyek javították az emberek életkörülményeit, növelték a foglalkoztatást és a kereseteket.
A főtanácsadó szerint a mostani választás tétje az, hogy ezek az eredmények fennmaradnak-e. Úgy látja, a Tisza Párt és brüsszeli szereplők megszüntetnék a családtámogatásokat, valamint átalakítanák az adórendszert, ami sokak nettó jövedelmét csökkentené.
Szalai Piroska kiemelte:
a kormány célja a családtámogatások fenntartása, az egykulcsos adórendszer megőrzése, valamint az adókedvezmények és mentességek védelme. Arra is figyelmeztetett, hogy az eddig elért eredmények nincsenek kőbe vésve, ezért fontos, hogy minél többen részt vegyenek az április 12-i választáson.