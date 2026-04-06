Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a honvédség hat alakulata őrzi a magyarországi kritikus infrastruktúrát

A Honvédség az ünnepek alatt is biztosítja a hazai kritikus infrastruktúrát – jelentette be a honvédelmi miniszter hétfő este. Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy tájékoztatott, jelenleg hat alakulat vigyázza a gázvezetékeket és más létesítményeket. A tárcavezető megköszönte a katonák erőfeszítéseit.
A magyarországi kritikus infrastruktúra fokozott védelme hetekkel ezelőtt megkezdődött, ezt egészítette ki a Honvédség a Szerbiából kapott információk alapján a hazai csővezeték-rendszer védelmének megerősítésével – közölte hétfő délután Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megköszönte a honvédeknek, hogy húsvétkor is helytállnak a kritikus infrastruktúra védelme kapcsán
Fotó: Mészáros János / MTI Fotószerkesztõség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: hat egység figyel mindenre, ami mozog

A honvédelmi miniszter elmondta: hat alakulat vigyáz az ország kritikus infrastruktúrájára, ezek között is kiemelt figyelmet fordítva a gázvezetékekre is. A tárcavezető kiemelte: a helyzetről folyamatosan tájékoztatják a NATO-t. 

Szalay-Bobrovniczky megköszönte a katonák helytállását a húsvéti ünnepekkor is.

 

