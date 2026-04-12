Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nemcsak kormányt, hanem sorsot is választunk magunknak

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kifejtette, hogy ma a Fidesz-KDNP az egyetlen erő, amely képes garantálni a magyar családok biztonságát, jövőjét és védelmét, ezért nem csak kormányt, hanem sorsot is választunk magunknak.

Erős felhatalmazásra van szükségünk, mert nagyon nagy csatákat kell megvívnunk, és folyamatosan nő a nyomás Magyarországon”

– mutatott rá a honvédelmi miniszter.

Schobert Norbert számára fontos, hogy hogy egy békés és biztonságos országban élhessen, és a vasárnapi szavazás arról dönt, hogy Magyarország továbbra is egy stabil és kiszámítható ország maradjon.

A Fidesz-KDNP az elmúlt években bizonyította, hogy képes megvédeni hazánk szuverenitását, biztosítani a családok védelmét és megőrizni a gazdaság stabilitását. A biztos választás az, amely a kiszámíthatóságot, a tapasztalatot és a stabilitást jelenti”

– tette hozzá Bárdosi Sándor.

Ezek az eredmények bizonyítják, hogy Magyarország jó irányba halad, és ezt az utat csak egy erős Nemzeti Kormány képes folytatni”

– vélekedett Sasvári Sándor.

Őrizzük meg Magyarország biztonságát! Ezért legyünk minél többen a szavazófülkékben”

– zárta a videót Szalay-Bobrovniczky Kristóf.