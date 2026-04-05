Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán jelentkezett be, miközben éppen a Védelmi Tanács ülésére tartott. A rendkívüli ülést azért hívta össze Orbán Viktor, mert terrortámadást hiúsítottak meg a magyar-szerb határ közelében.
A honvédelmi miniszter is beszámolt az aggasztó hírről, miszerint vasárnap terrortámadást hiúsítottak meg a szerb egységek. A támadás a Török Áramlat gázvezeték ellen irányult, a helyszínen pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. Szalay-Bobrovniczky Kristóf videójában elmondta: éppen úton van a Védelmi Tanács rendkívüli ülésére.
