A honvédelmi miniszter is beszámolt az aggasztó hírről, miszerint vasárnap terrortámadást hiúsítottak meg a szerb egységek. A támadás a Török Áramlat gázvezeték ellen irányult, a helyszínen pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. Szalay-Bobrovniczky Kristóf videójában elmondta: éppen úton van a Védelmi Tanács rendkívüli ülésére.