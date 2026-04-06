Honvédelmi miniszter: A Magyar Honvédség készen áll arra, hogy megvédje a gázvezetéket!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán közölte: a támadás nemcsak regionális, hanem közvetlen magyar érdekeket is érint, hiszen a Török Áramlat gázvezeték kulcsszerepet játszik a hazai gázellátásban. Figyelmeztetett, hogy egy esetleges további károkozás magyar családok százezreit sodorhatná veszélybe.
„A Magyar Honvédség készen áll megvédeni a vezetéket”
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a Magyar Honvédség felkészült a kritikus infrastruktúra védelmére, és szükség esetén képes fellépni a hasonló fenyegetésekkel szemben. Kiemelte:
Egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok és hetek sorsdöntőek lesznek.”
A miniszter szerint a kormány felelőssége ilyenkor egyértelmű: komolyan venni a fenyegetéseket és garantálni a magyar emberek energiaellátását. Ezzel szemben úgy látja, hogy az ellenzék felelőtlen kommunikációja és politikája kockázatot jelenthet az ország energiabiztonságára.