Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Honvédelmi miniszter: A Magyar Honvédség készen áll arra, hogy megvédje a gázvezetéket!

Szabotázsakció érte a magyarokat is ellátó Török Áramlat gázvezetéket Szerbiában – erről számolt be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A kormány szerint a helyzet komoly, és azonnali intézkedéseket igényel az energiaellátás biztonsága érdekében.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán közölte: a támadás nemcsak regionális, hanem közvetlen magyar érdekeket is érint, hiszen a Török Áramlat gázvezeték kulcsszerepet játszik a hazai gázellátásban. Figyelmeztetett, hogy egy esetleges további károkozás magyar családok százezreit sodorhatná veszélybe.

Szalay-Bobrovniczky hangsúlyozta: a Magyar Honédség készen áll megvédeni a gázvezetéket (Fotó: Bús Csaba)
„A Magyar Honvédség készen áll megvédeni a vezetéket”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a Magyar Honvédség felkészült a kritikus infrastruktúra védelmére, és szükség esetén képes fellépni a hasonló fenyegetésekkel szemben. Kiemelte: 

Egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok és hetek sorsdöntőek lesznek.

A miniszter szerint a kormány felelőssége ilyenkor egyértelmű: komolyan venni a fenyegetéseket és garantálni a magyar emberek energiaellátását. Ezzel szemben úgy látja, hogy az ellenzék felelőtlen kommunikációja és politikája kockázatot jelenthet az ország energiabiztonságára.

