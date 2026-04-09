Éles hangvételű bejegyzésben bírálta a Tisza-vezért Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Szerinte az ellenzéki politikus a nyilvánosság előtt mást mond, mint amit valójában tud Európa jövőjéről.
Magyar Péter az emberek szemébe hazudik”
– mondta, hozzátéve, hogy a háttérben tisztában van azzal, hogy Európa háborúra készül.
„Ezt nem hagyhatjuk”
Szalay-Bobrovniczky szerint Magyar Péter politikáját kizárólag a hatalom megszerzése vezérli, és ennek érdekében kész lenne végrehajtani Brüsszel és Kijev elvárásait is. Állítása szerint az ellenzéki politikus pontosan tudja, milyen irányba halad Európa, mégis mást kommunikál a választók felé.
A honvédelmi miniszter úgy látja, hogy a választók megtévesztése nemcsak politikai, hanem nemzetbiztonsági kockázatot is jelent, és a jelenlegi helyzetben különösen fontos, hogy Magyarország kimaradjon a háborús konfliktusokból. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: szerinte erre csak a jelenlegi kormány képes.