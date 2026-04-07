Összehívtam a kritikus infrastruktúra megerősítéséért létrejövő egyeztető törzs ülését ma reggelre – erről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf legfrissebb videójában.
A honvédelmi miniszter közlése szerint a hétvégén a szerb hatóságok szabotázsakciót azonosítottak, amely potenciálisan veszélyeztetheti a térség gázellátását. Az ügy feltárása jelenleg is folyamatban van.
A történtek miatt Orbán Viktor védelmi tanácsot hívott össze, ahol döntés született a magyarországi infrastruktúra megerősítéséről. Ennek részeként katonai erőkkel biztosították a gázvezeték hazai szakaszát.
A miniszter elmondta, hogy hétfő reggelre összehívta a kritikus infrastruktúra megerősítéséért felelős egyeztető törzset is. Az ülésen a honvédség, az energiaügyi tárca és a belügyi vezetés részvételével értékelték a helyzetet.
A beszámoló szerint áttekintették a szükséges intézkedéseket, és megerősítették a védelmi lépéseket.
„A magyar emberek biztonságban vannak”
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: jelenleg a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelme biztosított, ezért az ellátás zavartalan.
Úgy fogalmazott, hogy „a magyar emberek nyugodtan és biztonságban tölthetik a napjaikat”.
A miniszter a videó végén hozzátette: „a békéhez erő kell”, és jelezte, hogy folytatják a megkezdett munkát.