Szerbiai szabotázs miatt erősítették meg a magyar gázvezeték védelmét, a honvédelmi miniszter szerint az ellátás biztonságban van.
Összehívtam a kritikus infrastruktúra megerősítéséért létrejövő egyeztető törzs ülését ma reggelre – erről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf legfrissebb videójában.

Szolnok, 2026. március 23. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a helikopterdandár hangárkomplexum-átadó ünnepségén a szolnoki Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázison 2026. március 23-án. MTI/Mészáros János
Fotó: Mészáros János / MTI Fotószerkesztőség

A honvédelmi miniszter közlése szerint a hétvégén a szerb hatóságok szabotázsakciót azonosítottak, amely potenciálisan veszélyeztetheti a térség gázellátását. Az ügy feltárása jelenleg is folyamatban van.

A történtek miatt Orbán Viktor védelmi tanácsot hívott össze, ahol döntés született a magyarországi infrastruktúra megerősítéséről. Ennek részeként katonai erőkkel biztosították a gázvezeték hazai szakaszát.

A miniszter elmondta, hogy hétfő reggelre összehívta a kritikus infrastruktúra megerősítéséért felelős egyeztető törzset is. Az ülésen a honvédség, az energiaügyi tárca és a belügyi vezetés részvételével értékelték a helyzetet.

Nincs új a nap alatt – Magyar Péter levélben fenyegeti a polgármestereket

 

A beszámoló szerint áttekintették a szükséges intézkedéseket, és megerősítették a védelmi lépéseket.

„A magyar emberek biztonságban vannak”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: jelenleg a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelme biztosított, ezért az ellátás zavartalan.

Úgy fogalmazott, hogy „a magyar emberek nyugodtan és biztonságban tölthetik a napjaikat”.

A miniszter a videó végén hozzátette: „a békéhez erő kell”, és jelezte, hogy folytatják a megkezdett munkát.

