Összehívtam a kritikus infrastruktúra megerősítéséért létrejövő egyeztető törzs ülését ma reggelre – erről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf legfrissebb videójában.

Fotó: Mészáros János / MTI Fotószerkesztőség

A honvédelmi miniszter közlése szerint a hétvégén a szerb hatóságok szabotázsakciót azonosítottak, amely potenciálisan veszélyeztetheti a térség gázellátását. Az ügy feltárása jelenleg is folyamatban van.

A történtek miatt Orbán Viktor védelmi tanácsot hívott össze, ahol döntés született a magyarországi infrastruktúra megerősítéséről. Ennek részeként katonai erőkkel biztosították a gázvezeték hazai szakaszát.

A miniszter elmondta, hogy hétfő reggelre összehívta a kritikus infrastruktúra megerősítéséért felelős egyeztető törzset is. Az ülésen a honvédség, az energiaügyi tárca és a belügyi vezetés részvételével értékelték a helyzetet.