Soha nem látott eredmény – itt vannak a legfrissebb részvételi adatok

Választás 2026

Telefonon mozgósít a honvédelmi miniszter: „Meghúzzuk a végét is!”

A kampány hajrájában személyesen is mozgósít a honvédelmi miniszter és felesége, Szentkirályi Alexandra. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint most minden hívás és minden szavazat számít.
Jó hangulatú képeket osztott meg közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf, amelyeken feleségével, Szentkirályi Alexandrával együtt telefonon mozgósítják a szavazókat a választás napján. A honvédelmi miniszter bejegyzésében hangsúlyozta: a kampány utolsó szakaszában is aktív részvételre van szükség.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf miután leadta szavazatát, telefonos mozgósításba kezdett (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A hajrában is mindenkit elérnének

Hívjanak fel még egy ismerőst, mondják el nekik, miért Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás! Szavazzanak ők is a békére!” 

– írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki szerint a közvetlen megszólítás most kulcsfontosságú.

Meghúzzuk a végét is! Fel, győzelemre!”

– zárta üzenetét.

