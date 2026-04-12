Telefonon mozgósít a honvédelmi miniszter: „Meghúzzuk a végét is!”

A kampány hajrájában személyesen is mozgósít a honvédelmi miniszter és felesége, Szentkirályi Alexandra. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint most minden hívás és minden szavazat számít.
Jó hangulatú képeket osztott meg közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf, amelyeken feleségével, Szentkirályi Alexandrával együtt telefonon mozgósítják a szavazókat a választás napján. A honvédelmi miniszter bejegyzésében hangsúlyozta: a kampány utolsó szakaszában is aktív részvételre van szükség.
A hajrában is mindenkit elérnének
Hívjanak fel még egy ismerőst, mondják el nekik, miért Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás! Szavazzanak ők is a békére!”
– írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki szerint a közvetlen megszólítás most kulcsfontosságú.
Meghúzzuk a végét is! Fel, győzelemre!”
– zárta üzenetét.
