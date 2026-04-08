Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Számháború: Brüsszel olajjal oltana tüzet az energiaválságra válaszul

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Európában egyre súlyosabb az energiaválság, miközben az uniós döntések újabb kérdéseket vetnek fel – hangzott el a Számháború podcastban. Szalai Piroska szerint Brüsszel lépései nem megoldják, hanem mélyítik a problémát.
Az Origo Számháború című műsorának legfrissebb adásában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó arról beszélt, hogy az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az energiaárak kilőttek Európában, több országban már 2 euró fölé emelkedett az üzemanyag ára. Úgy fogalmazott: 

Brüsszel a tüzet olajjal oltja, s ezzel még mélyebb recesszióba süllyeszti a gazdaságot.”

Brüsszel olajjal oltja az energiaválság tüzét (forrás: Számháború podcast)
Nyugaton elszálltak az árak, itthon fékeztek

Miközben Németországban és Ausztriában is jelentősen megugrottak az üzemanyagárak, Magyarországon a védett árak miatt továbbra is alacsonyabb szinten maradtak. Szalai Piroska szerint ez azt mutatja, hogy a nemzeti megoldások működnek, még akkor is, amikor Európa más részein komoly nehézségek jelentkeznek. Hangsúlyozta: 

Az EU nem a legkézenfekvőbb lépéseket választja, hanem újabb korlátozásokat és szankciókat vezetne be, miközben a válság gyökere továbbra is az energiaellátás kérdése.

Milliókkal csökkent a nélkülözők száma Magyarországon

Politikai döntések, növekvő kockázatok

Szalai Piroska szerint a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy január 27. óta nem érkezik orosz kőolaj Magyarországra, amit politikai döntés következményének tart. Úgy véli, az Európai Unió kitart a szankciós politika mellett, miközben a versenyképesség romlik.

Donald Trump is megmondta, ne féljetek az orosz energiától. Az EU még mindig köti az ebet a karóhoz és újabb szankciós csomagot akar elfogadni”

 – idézte, majd hozzátette: ha ez így folytatódik, Európa lemaradása még nagyobb lesz. A főtanácsadó kitért arra is, hogy a Tisza Párt energiapolitikája teljes mértékben követné a brüsszeli irányvonalat, ami szerinte kockázatos egy már eleve feszült energiapiaci helyzetben. Úgy látja, a választás tétje az is, hogy Magyarország képes lesz-e megőrizni mozgásterét és energiabiztonságát a következő években.

