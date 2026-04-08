Számháború: Brüsszel olajjal oltana tüzet az energiaválságra válaszul

Az Origo Számháború című műsorának legfrissebb adásában Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó arról beszélt, hogy az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az energiaárak kilőttek Európában, több országban már 2 euró fölé emelkedett az üzemanyag ára. Úgy fogalmazott:
Brüsszel a tüzet olajjal oltja, s ezzel még mélyebb recesszióba süllyeszti a gazdaságot.”
Nyugaton elszálltak az árak, itthon fékeztek
Miközben Németországban és Ausztriában is jelentősen megugrottak az üzemanyagárak, Magyarországon a védett árak miatt továbbra is alacsonyabb szinten maradtak. Szalai Piroska szerint ez azt mutatja, hogy a nemzeti megoldások működnek, még akkor is, amikor Európa más részein komoly nehézségek jelentkeznek. Hangsúlyozta:
Az EU nem a legkézenfekvőbb lépéseket választja, hanem újabb korlátozásokat és szankciókat vezetne be, miközben a válság gyökere továbbra is az energiaellátás kérdése.
Politikai döntések, növekvő kockázatok
Szalai Piroska szerint a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy január 27. óta nem érkezik orosz kőolaj Magyarországra, amit politikai döntés következményének tart. Úgy véli, az Európai Unió kitart a szankciós politika mellett, miközben a versenyképesség romlik.
Donald Trump is megmondta, ne féljetek az orosz energiától. Az EU még mindig köti az ebet a karóhoz és újabb szankciós csomagot akar elfogadni”
– idézte, majd hozzátette: ha ez így folytatódik, Európa lemaradása még nagyobb lesz. A főtanácsadó kitért arra is, hogy a Tisza Párt energiapolitikája teljes mértékben követné a brüsszeli irányvonalat, ami szerinte kockázatos egy már eleve feszült energiapiaci helyzetben. Úgy látja, a választás tétje az is, hogy Magyarország képes lesz-e megőrizni mozgásterét és energiabiztonságát a következő években.