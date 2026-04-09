Országgyűlési választás2026. április 12.
Ki nyeri a választást? Így alakul ki a végeredmény

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
A szavazatok számlálása vasárnap este azonnal megkezdődik, de a teljes feldolgozás akár a vártnál is több időt vehet igénybe. Szoros eredmény esetén a végeredmény akár csak a szavazást követő hétvégén válhat ismertté.
A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a legtöbb szavazókörben 19 órát követően azonnal megkezdődik a szavazatok megszámlálása, az előzetes eredmények publikálása pedig várhatóan 20 óra körül indul. Az NVI ezzel párhuzamosan megkezdi a levélben érkezett szavazatok számlálását is, amelyek eredményét folyamatosan közzéteszi. A sajtóközlemény alapján a szavazás estéjén – a részvételi adatok függvényében – az országos listára leadott szavazatok mintegy 92–95 százalékát, míg az egyéni választókerületi szavazatok 94–97 százalékát számolják meg.

A szavazással kapcsolatos, mindenkit érintő részletekre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda (Fotó: Hirling Bálint/Origo)
A szavazással kapcsolatos, mindenkit érintő részletekre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda (Fotó: Hirling Bálint/Origo)

Fontos részletek érkeztek a szavazásról

A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok, valamint a külképviseleteken leadott levélszavazatok legkésőbb a szavazást követő negyedik napig érkeznek meg a központba. Az NVI ezeket a szavazatokat megszámolja, illetve országgyűlési egyéni választókerület szerint szétválogatja, majd április 17-én átadja az illetékes választási irodáknak. A kijelölt szavazókörök április 17-én vagy 18-án számolják meg ezeket a voksokat. 

Szoros eredmény esetén előfordulhat, hogy egyes választókerületekben vagy az országos listán a végeredmény csak a szavazást követő hétvégén, a szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága mellett válik ismertté, és az előzetes eredményekhez képest módosulhat.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról