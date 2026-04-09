Ki nyeri a választást? Így alakul ki a végeredmény

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a legtöbb szavazókörben 19 órát követően azonnal megkezdődik a szavazatok megszámlálása, az előzetes eredmények publikálása pedig várhatóan 20 óra körül indul. Az NVI ezzel párhuzamosan megkezdi a levélben érkezett szavazatok számlálását is, amelyek eredményét folyamatosan közzéteszi. A sajtóközlemény alapján a szavazás estéjén – a részvételi adatok függvényében – az országos listára leadott szavazatok mintegy 92–95 százalékát, míg az egyéni választókerületi szavazatok 94–97 százalékát számolják meg.

Fontos részletek érkeztek a szavazásról

A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok, valamint a külképviseleteken leadott levélszavazatok legkésőbb a szavazást követő negyedik napig érkeznek meg a központba. Az NVI ezeket a szavazatokat megszámolja, illetve országgyűlési egyéni választókerület szerint szétválogatja, majd április 17-én átadja az illetékes választási irodáknak. A kijelölt szavazókörök április 17-én vagy 18-án számolják meg ezeket a voksokat.