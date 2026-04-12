Felháborító! Zelenszkij médiája rejtett kamerás felvételt tett közzé egy magyar szavazókörből

Egy, FREEДОМ által közzétett videó került nyilvánosságra, amely rejtett kamerás felvételként készült egy magyarországi szavazókörben. A csatorna – amely ukrán állami finanszírozásból működik – a választás napján publikálta az anyagot – derült ki a Tűzfalcsoport legfrissebb elemzéséből.

A magyar szabályozás szerint a sajtó képviselői jelen lehetnek a szavazóhelyiségekben, azonban ehhez egyértelmű feltételeknek kell megfelelniük. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján az újságíróknak igazolniuk kell személyazonosságukat, valamint rendelkezniük kell a médiatartalom-szolgáltató meghatalmazásával vagy érvényes sajtóigazolvánnyal.

A közzétett felvétel azonban rejtett kamerával készült, ami külön szabályozás alá esik. A hatályos előírások szerint a választópolgárok nem készíthetnek olyan felvételeket a szavazókörben, amelyek mások személyes adatait vagy arcképét rögzítik.

A videón ugyanakkor jól kivehető arcok és hangfelvételek is szerepelnek, ami tovább erősíti a jogsértés gyanúját. A kérdés az, hogy a felvételt készítő személy vagy szervezet rendelkezett-e a szükséges engedélyekkel, illetve betartotta-e a magyar választási eljárásra vonatkozó szabályokat.