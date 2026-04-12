Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt vannak a legfrissebb részvételi adatok – ezt önnek is látnia kell

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12.
tűzfalcsoport

Felháborító! Zelenszkij médiája rejtett kamerás felvételt tett közzé egy magyar szavazókörből

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ukrán állami médiaplatform rejtett kamerás felvételt hozott nyilvánosságra egy magyarországi szavazókörből, ami felveti a választási szabályok megsértésének kérdését.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy, FREEДОМ által közzétett videó került nyilvánosságra, amely rejtett kamerás felvételként készült egy magyarországi szavazókörben. A csatorna – amely ukrán állami finanszírozásból működik – a választás napján publikálta az anyagot – derült ki a Tűzfalcsoport legfrissebb elemzéséből. 

Budapest, 2026. április 12. Egy férfi kilép a szavazófülkéből az országgyűlési választáson Budapesten, a XII. kerületi Krisztinavárosi Bölcsődében kialakított szavazókörben 2026. április 12-én. MTI/Purger Tamás
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A magyar szabályozás szerint a sajtó képviselői jelen lehetnek a szavazóhelyiségekben, azonban ehhez egyértelmű feltételeknek kell megfelelniük. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján az újságíróknak igazolniuk kell személyazonosságukat, valamint rendelkezniük kell a médiatartalom-szolgáltató meghatalmazásával vagy érvényes sajtóigazolvánnyal.

A közzétett felvétel azonban rejtett kamerával készült, ami külön szabályozás alá esik. A hatályos előírások szerint a választópolgárok nem készíthetnek olyan felvételeket a szavazókörben, amelyek mások személyes adatait vagy arcképét rögzítik.

A videón ugyanakkor jól kivehető arcok és hangfelvételek is szerepelnek, ami tovább erősíti a jogsértés gyanúját. A kérdés az, hogy a felvételt készítő személy vagy szervezet rendelkezett-e a szükséges engedélyekkel, illetve betartotta-e a magyar választási eljárásra vonatkozó szabályokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
