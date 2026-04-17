A kijelölt szavazókörök megkezdték a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksainak az összeszámolását

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatása szerint a szavazókörök vasárnap esti bezárása után a 10 047 szavazókör többségében összeszámolták a szavazatokat, és közzé is tette a számlálások eredményét. Mind a 106 egyéni választókerületben volt azonban egy szavazókör, amelyben nem számolták össze a voksokat, ezekben ugyanis „várták" még a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksait. Ezekben a szavazókörökben vasárnap leragasztották az urnák nyílását, és a helyi választási irodába szállították az urnákat.

Elkezdték összeszámolni a szavazatszámláló bizottságok az országgyűlési választáson átjelentkezők és külképviseleten voksolók szavazatait péntek délután. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatása szerint így már van olyan választókerület, ahol százszázalékosra emelkedett a szavazókörök feldolgozottsága. Fotó: Veres Nándor / MTI

A szavazókörök összesítése után legkésőbb szombaton mindenhol megállapítják a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét

A külképviseleteken leadott és átjelentkezéssel szavazók választókerületenként szétválogatott szavazatait pénteken adta át az egyéni választókerületi választási irodáknak az NVI. A jogszabály szerint az egyéni választókerületi választási irodáknak legkésőbb szombaton át kell adniuk a választókerületben a külképviseleti és átjelentkezős szavazatok megszámlálására kijelölt szavazatszámláló bizottság elnökének az „utazó" voksokat, hogy a szavazatszámláló bizottság „bekeverhesse" azokat a kijelölt szavazókörben április 12-én leadott szavazatok közé, így gondoskodva a szavazatok titkosságáról.

A kijelölt szavazatszámláló bizottságoknak ezt követően kell összeszámlálniuk a voksokat, szintén legkésőbb szombaton. Amint valamennyi szavazókör eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok legkésőbb szombaton megállapítják a voksolás egyéni választókerületi, nem jogerős eredményét, tulajdonképpen azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.

Mivel számos választókerület számlálásra kijelölt szavazókörében már péntek délután meg tudták számolni az „utazó" voksokat, a Nemzeti Választási Iroda tájékoztató oldalán már van olyan egyéni választókerület, ahol százszázalékosra emelkedett a feldolgozottság állása.