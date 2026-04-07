Szécsi Zoltán: A munka, a család és a keresztény értékek számítanak

A munka, a család és a keresztény értékek fontosságáról beszélt Szécsi Zoltán, aki szerint ezek az alapok határozzák meg azt is, milyen vezetésre van szüksége Magyarországnak.
A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó úgy fogalmazott:
„Hiszek a munkában, hiszek a családban, hiszek a keresztény értékekben.”
Hangsúlyozta, hogy számára kiemelten fontos, hogy az ország élén olyan miniszterelnök álljon, aki ezeket az elveket képviseli és következetesen képviselni is tudja.
Szécsi Zoltán a magyar vízilabda egyik legsikeresebb korszakának meghatározó alakja volt, a magyar férfi vízilabda-válogatott tagjaként három olimpiai aranyérmet nyert. A csapatot Kemény Dénes vezette, és a sportág történetének egyik legeredményesebb időszakát hozta.
