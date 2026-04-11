Mindenki a Szentháromság térre! Meglepetéssel készülnek a kampányzáróra

A Fidesz budapesti elnöke a kampány hajrájában közös gyülekezésre hívta a támogatókat a Szentháromság térre. Szentkirályi Alexandra szerint a jó hangulat és a meglepetések mellett a legfontosabb a mozgósítás erősítése.
Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán arra buzdította a támogatókat, hogy minél többen jelenjenek meg az esti rendezvényen.
Gyertek ki ma 19 órára mindannyian a Szentháromság térre”
– írta, hangsúlyozva, hogy a kampány utolsó óráiban minden jelenlét számít.
„Csak a Fidesz a biztos választás”
Szentkirályi Alexandra szerint a választás tétje egyértelmű, ezért is fontos, hogy a közösség most együtt mutassa meg az erejét.
Behúzzuk a Fideszre, ez nem vitás”
– mondta, hozzátéve, hogy a párt jelenti a stabilitást és a kiszámítható jövőt. Az esemény célja nemcsak a kampány lezárása, hanem az utolsó lendület megadása is, hogy minél több szavazót sikerüljön megszólítani a választás előtt.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!