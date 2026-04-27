Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy újulhat meg a Fidesz

Meg kell újulni, de ez nem jelenti azt, hogy minden tudást és tapasztalatot kidobunk az ablakon – szögezte le a Fidesz frakcióülése előtt Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi elnöke leszögezte, meg kell maradnia az egyensúlynak. Hangsúlyozta, be kell hozni fiatalokat, de eközben azt a tudást, tapasztalatot is meg kell tartani, ami az elmúlt években is összetartotta a közösséget.

Szentkirályi Alexandra interjút adott a Fidesz frakcióülése előtt (Forrás: Facebook)

Azt a több mint 2 millió embert, aki most is bizalmat szavazott nekünk 16 év után és egy nehéz gazdasági időszak után, őket pedig alázatosan szolgáljuk a következőkben is

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra.

Frakcióülést tart a Fidesz

Ahogy arról az Origo is beszámolt, hétfőn jelenti be a Fidesz, hogy kikkel vág neki a következő parlamenti ciklusnak. Az Orbán Viktor vezette párt 16 év kormányzás után ismét ellenzéki szerepbe kerül, a május 9-én megalakuló új Országgyűlésbe pedig már egy megújított frakció fog beülni, 36 év után először Orbán Viktor nélkül. Számos olyan név távozik a parlamentből, akik nélkül eddig elképzelhetetlennek tűnt a Tisztelt Ház ülése – az ő személyük a délután folyamán fog majd kiderülni.