Szentkirályi Alexandra: Mondjunk nemet a háborúra vasárnap!

A háború borzalmai, amiből mi nem kérünk. Brüsszel és Kijev mégis egy újabb, ilyen háborúra készül – fűzte hozzá közösségi oldalán megosztott videójához Szentkirályi Alexandra. A Fidesz budapesti elnökének egy olyan asszony mesélt, akinek az édesapja fiatalemberként harcolt a második világháborúban, majd hosszú időre orosz hadifogságba került.

Szentkirályi Alexandra hozzáette: a háborúból ki kell maradnunk, de erre csak Orbán Viktor képes. Ezért vasárnap a Fidesz a biztos választás!

Magyarországnak nemzeti kormányra van szüksége

Orbán Viktor országjárásának debreceni állomásán kijelentette: nem adjuk se a fiainkat, se a fegyvereinket, se a pénzünket Ukrajnába!