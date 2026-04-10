Szentkirályi Alexandra: Orbán Viktor negyven éve szolgálja a Hazát

Régi képeket osztott meg Magyarország miniszterelnökéről Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A fotók mind fekete-fehérben mutatják a történelmi személyiséget, az államférfit, aki 40 éve szolgálja szeretett hazánkat. A képeken fehér felirat látszik: "Rendszert ő bontott, hogy ma mind szabadon élhessünk! Védjük meg Magyarország függetlenségét és szavazzunk Orbán Viktorra!"

Szentkirályi Alexandra

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Hazazavarta a szovjeteket, hazazavarta az IMF-et, hazazavarta a migránsokat, hazazavarta Sorost, hazazavarta Brüsszelt, és most hazazavarja Zelenszkijt és bábjait is. Orbán Viktor negyven éve szolgálja a Hazát – támogassuk, és védjük meg közösen Magyarország függetlenségét és szabadságát"

– tette hozzá a Fidesz budapesti elnöke.

